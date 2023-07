Στην Τουρκία παράγουν ανεμογεννήτριες. Και η Ελλάδα;

Η είδηση είναι εντυπωσιακή. Στη Σμύρνη της Τουρκίας υπάρχουν τέσσερα εργοστάσια που παράγουν 4.000 πτερύγια για ανεμογεννήτριες το χρόνο, με εξαγωγές πάνω από 500 εκατ δολάρια.

Οι επενδύσεις έχουν ξεκινήσει από παλιά και χάρη σε χαμηλά εργατικά, φοροαπαλλαγές και κίνητρα που πριμοδότησαν το made in Turkey, σήμερα η παραγωγή κάνει τζίρο πάνω από 700 εκατ δολάρια το χρόνο, δίνοντας δουλειά σε περισσότερα από 6.000 άτομα.

Turkish Aegean city of Izmir becomes production base of turbine blades, which play an essential role in converting wind into energy https://t.co/4uKX92tXH2 pic.twitter.com/qRqLnUKLtR