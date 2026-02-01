Στ. Παπασταύρου: Σε ισχύ από σήμερα το δυναμικό τιμολόγιο για επιχειρήσεις

Από σήμερα 1η Φεβρουαρίου ξεκινά η εφαρμογή του νέου «Πορτοκαλί» τιμολογίου για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, υπενθυμίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Το δυναμικό, πορτοκαλί τιμολόγιο όπως αναφέρει, ενισχύει το εύρος επιλογών των καταναλωτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η δέσμευση της Κυβέρνησης για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή.

Με μια απλή αίτηση στον πάροχο ρεύματος και την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν στο πορτοκαλί τιμολόγιο και να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ.

Και από 1ης Απριλίου 2026 θα ξεκινήσει το δυναμικό τιμολόγιο για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.»