Στ. Παπασταύρου: Δεν υπάρχει ένα μέτρο που θα φέρει μείωση στην τιμή της ενέργειας - Χρειάζεται ένα σύνολο πρωτοβουλιών

«Μία σημαντική εξέλιξη», χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ουκρανία, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Η απόφαση της Ευρώπης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή μας, γιατί επιτρέπει στην Ελλάδα και τον Κάθετο Διάδρομο να είμαστε ένας εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη. Αυτό αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας, αλλάζουν οι ισορροπίες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Για τις τιμές ρεύματος οι οποίες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ έμειναν αμετάβλητες για τρίτο μήνα, ο υπουργός σχολίασε ότι «δεν μας δυσαρεστεί, γιατί η χονδρική τιμή σε όλη την Ευρώπη έχει ανέβει σημαντικά. Είναι χειμώνας, είναι ρευστό γεωπολιτικό το κλίμα, και στη χώρα μας οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες, πράγμα το οποίο δείχνει ότι τουλάχιστον πάμε σε μια σταθεροποίηση, πριν οδηγηθούμε σε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση».

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι «είναι σαφές ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και πρέπει να στηριχθεί, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Είμαστε όμως σε μια περίοδο που αυτή η στήριξη είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνει σε συνεννόηση και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σε μια διαδικασία επικοινωνίας και συζητήσεων. Θέλω να ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει τις επαφές μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις».

Το «πορτοκαλί» τιμολόγιο

Προχωρώντας σε μια αναλυτική ενημέρωση για το «πορτοκαλί» τιμολόγιο ρεύματος το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου, ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε: «Τώρα το παίρνουν οι μεγάλοι πελάτες, αλλά από 1η Απριλίου θα διατίθεται σε κάποιες βιοτεχνίες και νοικοκυριά».

«Προϋπόθεση είναι να υπάρχει έξυπνος μετρητής και επιτρέπει να εκμεταλλευόμαστε τη φτηνή τιμή της χονδρικής που υπάρχει τις μεσημεριανές ώρες λόγω των ανανεώσιμων πηγών. Άρα αν μια βιοτεχνία ή βιομηχανία βάλει ένα μεγάλο μέρος των εργασιών της το μεσημέρι, που υπάρχει ηλιοφάνεια και υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές, τότε αυτό (όπως υπολογίστηκε σε σχέση με το 25) θα οδηγούσε σε μια μείωση της τιμής από 10% έως 18%», είπε

Συνεχίζοντας, ο υπουργός τόνισε ότι «η μείωση της τιμής για τα νοικοκυριά είναι η πρώτη προτεραιότητα για το υπουργείο μας. Δεν υπάρχει ένα μέτρο που μπορεί να το αντιμετωπίσει. Είναι ένα σύνολο».

«Ένα ακόμα μέτρο είναι η καταπολέμηση της ρευματοκλοπής. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι. Από 36.000 που έγιναν το 2024, πέρυσι έγιναν πάνω από 53.000. Έχουμε καταφέρει να ανακτηθούν 150 εκατομμύρια, τα οποία βοηθούν στο να μην πληρώνουν οι συνεπείς τους ασυνεπείς», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Και συμπλήρωσε: «Είναι ένας αγώνας δρόμου, έχει βελτιωθεί λίγο, η αύξηση των ελέγχων δημιούργησε και κάποια παράπονα στον τρόπο που γινόντουσαν οι έλεγχοι.

Όλα αυτά όμως τα λαμβάνουμε υπ’ όψιν υπεύθυνα και προχωράμε σε μια συστηματοποίηση του τρόπου που γίνονται αυτοί οι έλεγχοι.»