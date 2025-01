Ρεύμα: Συγκρατημένες οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια Ιανουαρίου - Τι θα γίνει με την επιδότηση

Ποδαρικό με συγκρατημένες τιμές και μια μικρή μείωση έκαναν τα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος για τη νέα χρονιά με τους παρόχους να διατηρούν την εκπτωτική τους πολιτική για τον Ιανουάριο και τα περισσότερα τιμολόγια να καταγράφουν πτωτική τάση συγκριτικά με τον Δεκέμβριο κατά 3%-9%.

Τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να μένουν τελικά ανεπηρέαστα για τον Ιανουάριο παρά τη διακοπή παροχής φυσικού αερίου από το Κρεμλίνο και τη «σύγχυση» που επικρατεί στις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου, μετά τη λήξη της πενταετούς συμφωνίας διαμετακόμισης του ρωσικού αερίου μέσω Ουκρανίας.

Η αγορά τον Δεκέμβριο έκλεισε στα 129,81 ευρώ ανά MWh, υποχωρώντας κατά 6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τον Νοέμβριο η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς είχε διαμορφωθεί στα 137,42 ευρώ ανά MWh.

Τα τιμολόγια ρεύματος Ιανουαρίου, τα οποία αναρτήθηκαν χθες από τους παρόχους, κυμαίνονται από 15-18 λεπτά σε συνέχεια της επιλογής των περισσότερων προμηθευτών να απορροφήσουν για έναν ακόμα μήνα σημαντικό μέρος του αυξημένου κόστους, προκειμένου να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά από τους κραδασμούς και τα «σκαμπανεβάσματα» των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς.

Οι τιμές

Ειδικότερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε το πράσινο τιμολόγιο το οποίο διαμορφώνεται στα 0,15475 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 0,16399 ευρώ για κατανάλωση άνω των 500 κιλοβατώρων. Η έκπτωση που προσφέρει ανέρχεται σε 23% για τις βασικές τιμές προμήθειας και πάγιο 5 ευρώ. Παράλληλα, η νυχτερινή χρέωση διαμορφώνεται σε 0,13088 ανά κιλοβατώρα.

Η ΗΡΩΝ ανακοίνωσε «ειδικό τιμολόγιο» για τον Ιανουάριο με μηνιαία πτώση -9% στο οικιακό (BASIC HOME) και -27% στα επαγγελματικά (BASIC BUSINESS S και L). Συγκεκριμένα ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο με 0,15422 ευρώ ανά κιλοβατώρα και έκπτωση συνέπειας 45%, ενώ το πάγιο διαμορφώνεται στα 5 ευρώ. Το BASIC BUSINESS S έχει χρέωση 0,21497 ευρώ ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ και το BASIC BUSINESS L χρέωση 0,21697 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Φυσικό Αέριο διαθέτει για τον μήνα Ιανουάριο ειδικό τιμολόγιο στα 0,189 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας. Οι τιμές για τα υπόλοιπα τιμολόγια αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας. Το ειδικό τιμολόγιο της NRG διαμορφώνεται στα 0,1695 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Protergia, ανακοίνωσε πως για ακόμα ένα μήνα προσφέρει το ειδικό «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Value Special στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Επίσης, η εταιρεία είχε ανακοινώσει πως προσφέρει το οικιακό «κίτρινο» κυμαινόμενο τιμολόγιο στην τιμή των 0,09093 ευρώ ανά κιλοβατώρα με το Value Swift on time με συνέπεια.

Η ΕΛΙΝ ανακοίνωσε ειδικό τιμολόγιο(Power On! Home Green) με χρέωση 0,18308 ευρώ ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ. Επίσης, διαθέτει το Power On! Business Green 0,20608 ευρώ ανα κιλοβατώρα.

Αύξηση 21% καταγράφεται στη χρέωση του ειδικού τιμολογίου της ZeniΘ, η οποία για τον Ιανουάριο είναι 19,944 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η χρέωση Δεκεμβρίου είχε διαμορφωθεί στα 16,514 λεπτά, υποχωρώντας στα 15,014 λεπτά με την επιδότηση.

Για τον μήνα Ιανουάριο 2025, η Τελική Τιμή του Volton Green Ειδικού Τιμολογίου διαμορφώνεται σε 21,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας 20%.

Η NRG προσφέρει το δικό της πράσινο προϊόν στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Το τιμολόγιο της Volterra βρίσκεται στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ερωτηματικό η επιδότηση

Ο τελικός λόγος είναι τώρα στο ΥΠΕΝ και στο εάν και κατά πόσο θα συνεχιστεί ή όχι η στήριξη για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, αλλά και σε ποιο ύψος θα κυμανθεί. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ περίμενε τις χρεώσεις της ΔΕΗ για να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τη χορήγηση επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών για τον μήνα Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι τον Δεκέμβριο η κρατική επιδότηση στα οικιακά κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος διαμορφώθηκε στο 1,5 λεπτά του ευρώ.

Τώρα, το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές επιδιώκοντας να φρενάρει περαιτέρω τις τιμές στους λογαριασμούς ρεύματος με τις αποφάσεις να αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ημέρες.