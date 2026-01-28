Ρεύμα: Σκαμπανεβάσματα στη χονδρική και νέο τοπίο τιμολόγησης από τον Φεβρουάριο

Ανοδική τροχιά κατέγραψαν οι χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, την ώρα που το νέο πλαίσιο των δυναμικών («πορτοκαλί») τιμολογίων ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του από τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στα 125,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 97,98 ευρώ στο πρώτο μισό του μήνα, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 29%. Πρόκειται για μια μεταβολή που αποτυπώνει τη σαφή αλλαγή συνθηκών σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του 2026, όταν η αγορά είχε «ανακουφιστεί» από υψηλή παραγωγή ΑΠΕ.

Μέχρι και χθες, 27 Ιανουαρίου, η μέση τιμή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας κινείται στα 110,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα, πρακτικά στο ίδιο επίπεδο με τον Δεκέμβριο (110,04 ευρώ). Οι χαμηλές τιμές των πρώτων ημερών αντιστάθμισαν τις έντονες αιχμές του δεύτερου δεκαπενθημέρου, διαμορφώνοντας μια εικόνα «ισορροπίας» σε μηνιαία βάση.

Το μείγμα παραγωγής και ο ρόλος του φυσικού αερίου

Καθοριστικός παράγοντας για την άνοδο των τιμών ήταν η μεταβολή στο ενεργειακό μείγμα. Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, οι ΑΠΕ κάλυψαν το 47% της ηλεκτροπαραγωγής, περιορίζοντας τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο 34,9%. Στο δεύτερο μισό του μήνα, η εικόνα αντιστράφηκε: το φυσικό αέριο ανέβηκε στο 39,5% και οι ΑΠΕ υποχώρησαν κάτω από το 35%, αυξάνοντας το οριακό κόστος του συστήματος.

Θετική εξαίρεση αποτέλεσε η ενίσχυση των μεγάλων υδροηλεκτρικών, που έφτασαν να καλύπτουν σχεδόν το 13% του μείγματος, χάρη στις αυξημένες βροχοπτώσεις και την πλήρωση των ταμιευτήρων. Παρ’ όλα αυτά, η αυξημένη εξάρτηση από το φυσικό αέριο, σε μια περίοδο ανόδου των διεθνών τιμών, επανέφερε τις πιέσεις.

Ευρώπη: Ακριβότερος Ιανουάριος και αέριο σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Ιανουάριος εξελίσσεται σαφώς ακριβότερος από τον Δεκέμβριο. Ο μέσος όρος των χονδρικών τιμών ρεύματος κινείται περί τα 119 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από περίπου 87 ευρώ τον τελευταίο μήνα του 2025. Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με την πορεία του φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF, όπου οι τιμές πλησιάζουν τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στα υψηλότερα επίπεδα από το καλοκαίρι του 2025.

Ο ψυχρός χειμώνας, η αυξημένη κατανάλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω πολικού ψύχους, οι μειωμένες αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη και η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης. Μέσω του ευρωπαϊκού μοντέλου τιμολόγησης, το αυξημένο κόστος του φυσικού αερίου μεταφέρεται άμεσα στις χονδρικές τιμές ηλεκτρισμού, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα.

Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Φεβρουαρίου

Με δεδομένο ότι ο μηνιαίος μέσος όρος στην Ελλάδα παραμένει κοντά στα επίπεδα του Δεκεμβρίου, οι προμηθευτές εμφανίζονται έτοιμοι, εκτός απροόπτου, να διατηρήσουν αμετάβλητα τα ειδικά και κυμαινόμενα τιμολόγια για τον Φεβρουάριο.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται στις 31 Ιανουαρίου, σε ένα περιβάλλον όπου οι βραχυπρόθεσμες αιχμές δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε μόνιμη τάση.

Η είσοδος των «πορτοκαλί» τιμολογίων

Την ίδια στιγμή, από την 1η Φεβρουαρίου για τις επιχειρήσεις, και από την 1η Απριλίου για τα νοικοκυριά, τίθενται σε εφαρμογή τα νέα δυναμικά, ή «πορτοκαλί» τιμολόγια. Οι μεγάλοι προμηθευτές της αγοράς υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν τουλάχιστον ένα τέτοιο προϊόν ανά κατηγορία πελάτη, καθώς εκπροσωπούν πάνω από 200.000 καταναλωτές έκαστος.

Σε αντίθεση με τα «πράσινα» ή «μπλε» τιμολόγια, τα δυναμικά προγράμματα συνδέουν άμεσα την τιμή της κιλοβατώρας με τις τιμές της αγοράς επόμενης ημέρας, σε ωριαία βάση. Ο καταναλωτής γνωρίζει τις τιμές έως τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας και μπορεί να προσαρμόσει την κατανάλωσή του σε φθηνότερες ώρες, ιδίως όταν η παραγωγή από ΑΠΕ είναι αυξημένη.

Για τις επιχειρήσεις με ευελιξία στο ωράριο ή στον τρόπο λειτουργίας τους, τα «πορτοκαλί» τιμολόγια μπορούν να εξελιχθούν σε εργαλείο ουσιαστικής μείωσης του ενεργειακού κόστους. Η δυνατότητα μεταφοράς φορτίου εκτός ωρών αιχμής, σε συνδυασμό με συστήματα διαχείρισης ενέργειας, αποθήκευση ή ιδιοπαραγωγή, ανοίγει τον δρόμο για πιο ενεργό ρόλο του καταναλωτή στην αγορά.

Ταυτόχρονα, η διάχυση των δυναμικών τιμολογίων μπορεί να περιορίσει την ανάγκη ενεργοποίησης ακριβών μονάδων στις ώρες αιχμής, λειτουργώντας ως ανάχωμα στη χονδρεμπορική μεταβλητότητα.