Ρεύμα: Πώς κινήθηκαν τα πράσινα τιμολόγια για τον Φεβρουάριο - Πρεμιέρα για τα πορτοκαλί

Χωρίς μεταβολές και ιδιαίτερες εκπλήξεις σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα διαμορφώνονται οι χρεώσεις των παρόχων στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος του Φεβρουαρίου.

Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση των χρεώσεων έπαιξε η εικόνα της χονδρεμπορικής αγοράς. Ο Ιανουάριος έκλεισε με οριακή πτώση περίπου 1%, με τη μέση τιμή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας να διαμορφώνεται στα 108,67 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 110,04 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Έτσι, η μέση χρέωση στα πράσινα τιμολόγια για τον Φεβρουάριο κινείται στα 18,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, πρακτικά σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον Ιανουάριο (18,6 λεπτά). Το εύρος των τιμών ξεκινά από τα 13,9 λεπτά και φτάνει έως τα 25,3 λεπτά ανά kWh, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση από τον προηγούμενο μήνα.

Οι επιλογές των παρόχων

Η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητο το κυμαινόμενο πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 ευρώ ανά kWh, στο ίδιο επίπεδο με Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στο κίτρινο κυμαινόμενο myHome4All, το οποίο για τον Φεβρουάριο διαμορφώνεται στα 0,13798 ευρώ ανά kWh.

Στους υπόλοιπους παρόχους, η εικόνα είναι μεικτή αλλά χωρίς ακραίες μεταβολές:

Η Protergia κρατά σταθερά το Home Value Special στα 15,9 λεπτά ανά kWh με την έκπτωση συνέπειας.

Η ΗΡΩΝ συνεχίζει για πέμπτο μήνα με το Basic Home στα 14,76 λεπτά ανά kWh.

Η Enerwave προχωρά σε μικρές αναπροσαρμογές, με τιμή 15,9 λεπτά ανά kWh για τις πρώτες 100 kWh και χαμηλότερη χρέωση από εκεί και πάνω.

Η Φυσικό Αέριο διατηρεί αμετάβλητο το ειδικό οικιακό τιμολόγιο στα 20,9 λεπτά ανά kWh.

Η Ελίν προχώρησε σε μείωση 4%, με το Power On! Home Green στα 16,491 λεπτά ανά kWh.

Η NRG καταγράφει αύξηση περίπου 5%, στα 20,9 λεπτά ανά kWh.

Η Volton ανεβάζει το Green Ειδικό στα 21,784 λεπτά ανά kWh.

Η ZeniΘ διατηρεί σχεδόν αμετάβλητο το Power Home Start, στα 25,25 λεπτά ανά kWh.

Νέα σελίδα με τα «πορτοκαλί» τιμολόγια

Την ίδια στιγμή, η αγορά περνά σε μια νέα φάση με την ενεργοποίηση των λεγόμενων «πορτοκαλί» δυναμικών τιμολογίων για επιχειρήσεις που διαθέτουν έξυπνους μετρητές. Όπως ανέφερε σε δημόσια τοποθέτησή του ο Σταύρος Παπασταύρου, το νέο προϊόν, το οποίο ισχύει επίσημα από χθες, «ενισχύει το εύρος επιλογών των καταναλωτών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους», ενώ παράλληλα στηρίζει τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Το πορτοκαλί τιμολόγιο συνδέει άμεσα τη χρέωση με την ωριαία τιμή της αγοράς επόμενης ημέρας. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες τιμές κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, όταν η παραγωγή από ΑΠΕ, ιδίως φωτοβολταϊκά, είναι αυξημένη, και υψηλότερες χρεώσεις τις απογευματινές και βραδινές ώρες αιχμής.

Προς το παρόν, το νέο μοντέλο αφορά επιχειρήσεις με παροχές άνω των 25 kVA, όπως βιοτεχνίες και βιομηχανικές μονάδες. Η ένταξη προϋποθέτει την ύπαρξη έξυπνου μετρητή, ο οποίος εγκαθίσταται από τον ΔΕΔΔΗΕ, και απλή αίτηση στον προμηθευτή.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ανακοινώνουν έως τις 17:00 τις τιμές που θα ισχύουν για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προσαρμόζουν ενεργά τη χρήση τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ λανσάρει το myBusinessDynamic, ένα δυναμικό τιμολόγιο με ωριαία τιμολόγηση, σηματοδοτώντας την είσοδο των μεγάλων παικτών στη νέα εποχή της ευέλικτης κατανάλωσης.