Πρεμιέρα με υψηλή ζήτηση για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers

Πρεμιέρα έκανε το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών το νέο εταιρικό ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers, ανοίγοντας τον κύκλο των εταιρικών ομολογιακών εισαγωγών για το 2026.

Η έκδοση, ύψους 250 εκατ. ευρώ, η μεγαλύτερη στην ιστορία της εταιρείας, προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην εγχώρια αγορά σταθερού εισοδήματος.

Ισχυρή «ψήφος» εμπιστοσύνης από 7.000 επενδυτές

Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 1,75 φορές, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 438 εκατ. ευρώ. Σχεδόν 7.000 επενδυτές συμμετείχαν στη διαδικασία, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,75%, στο κατώτατο όριο του εύρους απόδοσης, ένδειξη της ισχυρής ανταπόκρισης της αγοράς.

Η κατανομή των ομολογιών ανέδειξε την αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτών:

186.000 ομολογίες (74,4%) κατευθύνθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές

64.000 ομολογίες (25,6%) σε ειδικούς επενδυτές

Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και την περαιτέρω εμβάθυνση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ΧΑ, παρουσία στελεχών της εταιρείας, εκπροσώπων των αναδόχων και θεσμικών παραγόντων της αγοράς. Το καμπανάκι χτύπησε ο CFO της εταιρείας, Νίκος Καλαποθαράκης, ενώ ο CEO Γεράσιμος Καλογηράτος, ευχήθηκε «καλή θάλασσα και ούριους ανέμους» στη νέα έκδοση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), Γιάννος Κοντόπουλος, χαρακτήρισε το ομόλογο ως το πρώτο που εισάγεται για το 2026 και το 230ό που διαπραγματεύεται στην αγορά του ΧΑ. Υπενθύμισε ότι από το 2016 έχουν εκδοθεί 39 εταιρικά ομόλογα, με συνολικά αντληθέντα κεφάλαια περίπου 7 δισ. ευρώ, στοιχείο που –όπως σημείωσε– αποτυπώνει τη σταθερή ανάπτυξη της αγοράς ομολόγων στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο α’ αντιπρόεδρος Μιχάλης Φέκκας υπογράμμισε ότι η κεφαλαιαγορά δεν αποτελεί απλώς έναν θεσμό, αλλά έναν μηχανισμό εμπιστοσύνης που εδράζεται σε κανόνες και διαφάνεια. Όπως ανέφερε, η Αθήνα καθιερώνεται εκ νέου ως «λιμάνι χρηματοδότησης» για εταιρείες με διεθνές αποτύπωμα.

Τρίτη έκδοση μέσα σε πέντε χρόνια

Για την Capital Clean Energy Carriers, η χθεσινή εισαγωγή αποτελεί την τρίτη ομολογιακή έκδοση μέσα σε πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τον κ. Καλογηράτο, η επαναλαμβανόμενη προσφυγή στην ελληνική αγορά αποδεικνύει ότι η πλατφόρμα των εταιρικών ομολόγων έχει εξελιχθεί σε αξιόπιστο εργαλείο χρηματοδότησης, ικανό να στηρίξει απαιτητικά επενδυτικά σχέδια.

Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν –περίπου 242,5 εκατ. ευρώ μετά τα έξοδα– θα διοχετευθούν κυρίως:

στην αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου του 2021,

στη χρηματοδότηση μέρους του κόστους ναυπήγησης νέων πλοίων,

και στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαφοροποίησης πηγών χρηματοδότησης, που συνδυάζει τραπεζικό δανεισμό, χρηματοδοτικές μισθώσεις και κεφαλαιαγορές.

Η ενεργειακή μετάβαση και η ναυτιλία

Η αυξανόμενη σημασία του LNG και των εναλλακτικών καυσίμων στη διεθνή ενεργειακή αλυσίδα δημιουργεί νέα επενδυτικά δεδομένα, με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της «καθαρής» ενέργειας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία επιχειρεί να εδραιώσει τον ρόλο της ως βασικός μεταφορέας της ενεργειακής μετάβασης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έκδοσης καταδεικνύει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να λειτουργήσει ως σταθερός πυλώνας στήριξης για επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία και στρατηγικό αποτύπωμα.