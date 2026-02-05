Πηγές ΥΠΕΝ: Υψηλή προτεραιότητα η απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ

«Το ζήτημα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ άπτεται θεμάτων ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος, λόγω της σημασίας των ενεργειακών υποδομών, και συνδέεται με την εισηγμένη εταιρεία του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Για τον λόγο αυτό, κάθε σχετική αναφορά θα πρέπει να γίνεται με τη δέουσα θεσμική υπευθυνότητα και στο πλαίσιο των κανόνων που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και τους κανόνες της κεφαλαιαγοράς».

Αυτό αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή τις πληροφορίες περί εκκίνησης της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή.

Προσθέτουν ακόμη ότι:

«Οι υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει συστηματικά από το 2019 στην ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των δικτύων. Η συνέχιση του δεκαετούς -επικαιροποιημένου και υποβληθέντος στη ΡΑΑΕΥ- αναπτυξιακού προγράμματος ΕΣΜΗΕ 2025-2034 προϋποθέτει την εξασφάλιση της αναγκαίας κεφαλαιακής επάρκειας.

Όπως είχε δηλώσει από τη Σιγκαπούρη ο πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ είναι υψηλή προτεραιότητα για την κυβέρνηση, όπως και η διατήρηση του κεντρικού ρόλου του κράτους στη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών».