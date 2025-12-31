Όμιλος AKTOR: Συνεχίζει το μπαράζ συμφωνιών στην ενέργεια - Νέα εξαγορά στις ΑΠΕ

Με το δεξί μπαίνει στο 2026 ο Όμιλος AKTOR, κλείνοντας το 2025 με άλλη μία συμφωνία στο τομέα των ΑΠΕ, μετά το μπαράζ συμφωνιών στην ενέργεια και ειδικά στο LNG.

Μέσω της συμφωνίας που έκλεισε, όπως αναφέρουν πηγές προσκείμενες στον Όμιλο, το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε λειτουργία θα ανέρχεται σε 380 MW, υπηρετώντας τον σχεδιασμό που έχει ανακοινώσει η διοίκηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Όμιλος AKTOR ήρθε σε κατ' αρχήν συμφωνία συνεργασίας για την εξαγορά του 51% της εταιρείας Sun Force Two, συμφερόντων των οικογενειών Μητσιολίδη και Μποζατζίδη. Η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος 140 MW εν λειτουργία και σε στάδιο ανάπτυξης επιπλέον 200 MW.

Με τη συμφωνία αυτή, ο Όμιλος AKTOR κλείνει το 2025 με ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ εν λειτουργία 380 ΜW, υπηρετώντας με συνέπεια τον σχεδιασμό του για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο Όμιλος AKTOR συνεχίζει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ μέσω της υφιστάμενης συμφωνίας με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες συνολικής ισχύος 1.300 MW, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συζητά επίσης το ενδεχόμενο εξαγοράς και άλλου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, σε στάδιο ανάπτυξης ισχύος 150 MW.