Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ακυρώσουν κονδύλια 13 δισ. δολαρίων για πράσινη ενέργεια

Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ σκοπεύει να ακυρώσει περισσότερα από 13 δισ. δολάρια σε κονδύλια που είχε δεσμεύσει η κυβέρνηση Μπάιντεν για την επιδότηση αιολικής και ηλιακής ενέργειας, μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποια κεφάλαια στοχεύονται. Το υπουργείο δεν απάντησε σε αίτημα για περισσότερες λεπτομέρειες.

«Επιστρέφοντας αυτά τα κεφάλαια στον Αμερικανό φορολογούμενο, η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προωθήσει πιο προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλή αμερικανική ενέργεια και να είναι πιο υπεύθυνος διαχειριστής των χρημάτων των φορολογουμένων», ανέφερε το υπουργείο.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονη κριτική από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραχωρούν την ηγεσία στην Κίνα στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Η Καλιφόρνια, η πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας, έχει από τους πιο φιλόδοξους στόχους παγκοσμίως για την καθαρή ενέργεια και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Πρόεδρε Σι, δεν ξέρω τι άλλο έχει να χειροκροτήσει… Νομίζω ότι θα αγκαλιάσει σαν αρκούδα τον (πρόεδρο Ντόναλντ) Τραμπ όταν φτάσει», είπε ο Νιούσομ σε εκδήλωση των New York Times για την κλιματική αλλαγή.

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Σι αυτοπροσώπως τις επόμενες εβδομάδες.

Η είδηση ήρθε μία ημέρα μετά την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη» στον κόσμο, εντείνοντας τον σκεπτικισμό του απέναντι στις διεθνείς περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τους πολυμερείς θεσμούς.

Ο Τραμπ έχει δώσει έμφαση στη μεγιστοποίηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, που ήδη βρίσκονταν σε επίπεδα ρεκόρ όταν ανέλαβε ξανά την προεδρία τον Ιανουάριο, μειώνοντας παράλληλα τις επιδοτήσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτρικά οχήματα.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανακοίνωσε την ακύρωση των κονδυλίων σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη νωρίτερα την ίδια ημέρα. Ο Ράιτ τόνισε ότι ο Τραμπ έστειλε μήνυμα πως ο ΟΗΕ και πολλές χώρες «έχουν ξεφύγει εντελώς όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, υπερβάλλοντάς την ως τη μεγαλύτερη απειλή του κόσμου. Αυτό έχει οδηγήσει σε τεράστιες δαπάνες με ελάχιστο θετικό αντίκτυπο».

Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτη της περιβαλλοντικής ομάδας E2 που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι θέσεις εργασίας στις βιομηχανίες ηλιακής, αιολικής και άλλων καθαρών πηγών ενέργειας αυξήθηκαν το 2024 τρεις φορές ταχύτερα σε σχέση με το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι πολλές από αυτές τις θέσεις κινδυνεύουν να χαθούν λόγω των προσπαθειών του Τραμπ να περιορίσει τις ανανεώσιμες πηγές.

Ο Ράιτ δήλωσε επίσης ότι δεν σκοπεύει να παραστεί στις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα στη Βραζιλία τον Νοέμβριο. Ωστόσο, σημείωσε ότι του αρέσει να συζητά για την ενέργεια και το κλίμα με ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει: «Τίποτα δεν είναι αδύνατο».