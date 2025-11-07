Metlen σε «Big 3» τροχιά

Σε ένα ακόμη κεφάλαιο εταιρικού μετασχηματισμού εισέρχεται η Metlen Energy & Metals, με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο να παραμένει στο τιμόνι ως εκτελεστικός πρόεδρος και τον Χρήστο Γαβαλά να αναλαμβάνει Group CEO.

Μετά την εισαγωγή στο Λονδίνο και την ένταξη στον FTSE 100, ο όμιλος περνά στη φάση του «Big 3», διαχωρίζοντας ρόλους προέδρου–διευθύνοντος συμβούλου, θωρακίζοντας την εταιρική διακυβέρνηση κατά τα πρότυπα του UK Corporate Governance Code και εγκαθιστώντας νέα δομή που στοχεύει σε ταχύτερες αποφάσεις και σε συνέργειες. «Ήταν δυνατόν να λείψω; Δεν ήταν», σχολίασε με νόημα ο κ. Μυτιληναίος, σηματοδοτώντας ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να χαράσσει στρατηγική με έμφαση στη διεθνή επέκταση και τις εξαγορές.

Ο στόχος τίθεται ξεκάθαρα και δεν είναι άλλος από τον διπλασιασμό των λειτουργικών κερδών στα 2 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια. Για να επιτευχθεί, η ενέργεια συγχωνεύεται ουσιαστικά σε δύο άξονες: μια πλατφόρμα ενεργειακής μετάβασης που ενώνει ΑΠΕ, αποθήκευση και έργα ανάπτυξης, και ένα πλήρως καθετοποιημένο utility με την Protergia στον κεντρικό ρόλο, από την παραγωγή και το trading έως τη λιανική.

Ο κλάδος περνά σε «φάση ωρίμανσης», όπως είπε ο εκτελεστικός πρόεδρος, με στόχευση στην κλίμακα, στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων και στην αξιοποίηση του μοντέλου ανακύκλωσης κεφαλαίου μέσω πωλήσεων ώριμων περιουσιακών στοιχείων.

Αμερικανικό ενδιαφέρον για την παραγωγή γαλλίου

Στα μέταλλα, ο όμιλος επιχειρεί άλμα πέρα από το αλουμίνιο προς τα κρίσιμα και κυκλικά υλικά. Η νέα μονάδα παραγωγής γαλλίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, με ετήσια ισχύ 50 τόνων, έχει ήδη προκαλέσει αμερικανικό ενδιαφέρον για πολυετείς συμβάσεις, καθώς οι ΗΠΑ αναζητούν εναλλακτικές έναντι της κινεζικής τροφοδοσίας.

Ο κ. Μυτιληναίος δεν έκρυψε ότι η αλυσίδα των critical raw materials μπορεί να εξελιχθεί σε αιχμή του δόρατος για τη Metlen, πλάι σε σχέδια για γερμάνιο και σκάνδιο. Στο μέτωπο του αλουμινίου, πληροφορίες θέλουν την εταιρεία να εξετάζει προσφορά για την Aluminium Dunkerque, τη μεγαλύτερη μονάδα πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη, με καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 17 Νοεμβρίου. Η συμπληρωματικότητα με την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» και η πρόσβαση της γαλλικής μονάδας σε ανταγωνιστικό ρεύμα ενισχύουν το στρατηγικό αποτύπωμα ενός τέτοιου βήματος.

Παράλληλα, η M Technologies αναβαθμίζεται από υπεργολάβος σε παραγωγό, με βιομηχανικό hub στον Βόλο και στόχο την ανάπτυξη ελληνικής τεχνολογίας σε συστήματα εδάφους μέσω ισχυρού R&D. «Θα θεωρήσω ότι πετύχαμε όταν κατασκευάσουμε εγχώριο εξοπλισμό με δική μας έρευνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκτελεστικός πρόεδρος, που επέστρεψε από κύκλο επαφών στη Ρώμη για νέες αμυντικές συμπράξεις.

Στις υποδομές και παραχωρήσεις, η ΜΕΤΚΑ συνεχίζει με μηδενικό δανεισμό και ταχείς ρυθμούς διεύρυνσης. Η διοίκηση βλέπει τριπλασιασμό αποτελεσμάτων έως το 2026 και αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2026, εφόσον οι αγορές το επιτρέψουν. Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, συγκροτείται νέο CFO Office υπό τη Φωτεινή Ιωάννου, που ενοποιεί Finance, Treasury, IR και ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε ο όμιλος να «τρέξει» οργανική και μη οργανική ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο παραμένει εξωστρεφές, με αυξημένες αγορές LNG από τις ΗΠΑ και σε εκκρεμότητα το πλαίσιο των υφιστάμενων μακροπρόθεσμων συμβάσεων στην Ευρώπη.

Το μήνυμα, ωστόσο, είναι σαφές. Η Metlen χτίζει μια πολυκεντρική αρχιτεκτονική γύρω από ενέργεια, κρίσιμες πρώτες ύλες, άμυνα και υποδομές, με στόχο την κλίμακα, την τεχνολογία και τη γεωγραφική διεύρυνση. Ο τρίτος μετασχηματισμός δεν είναι απλώς οργανόγραμμα. Είναι το εργαλείο για να μεταφραστεί ο διεθνής προσανατολισμός σε μετρήσιμα μεγέθη, με οδηγό το φιλόδοξο ορόσημο των 2 δισ. ευρώ EBITDA.