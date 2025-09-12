Νέο ορόσημο για το GREGY: Πιο κοντά η «πράσινη» ηλεκτρική γέφυρα Ελλάδας -Αιγύπτου

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα ωρίμανσης σημειώθηκε χθες για το φιλόδοξο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Αιγύπτου με την έγκριση του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) από το Υπουργικό Συμβούλιο της Αιγύπτου. Η συμφωνία υπεγράφη ανάμεσα στον αιγυπτιακό Διαχειριστή, τη Mediterranean Electricity Interconnection Company και τον ΑΔΜΗΕ, με στόχο την προώθηση των μελετών για το project GREGY.

Το έργο ωριμάζει

Το GREGY, που φιλοδοξεί να ενώσει με υποβρύχιο καλώδιο μήκους 950 χιλιομέτρων τις ακτές της Αιγύπτου με την Αττική, έχει εισέλθει πλέον στη φάση των οριστικών μελετών.

Στο πρόσφατο Southeast Europe Energy Forum 2025, ο διευθυντής ΑΠΕ και αποθήκευσης του Ομίλου Κοπελούζου, Γιάννης Καρύδας, τόνισε ότι η πρωτοβουλία χαίρει ισχυρής στήριξης τόσο από την αιγυπτιακή κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μέρος της χρηματοδότησης καλύπτεται ήδη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

«Επιταχύνουμε την υλοποίηση ώστε να φτάσουμε σύντομα στην πρώτη επενδυτική απόφαση», σημείωσε ο κ. Καρύδας, υπογραμμίζοντας ότι το έργο έχει πλέον μετατραπεί από σχέδιο σε πράξη.

Γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη

Η διασύνδεση δεν αφορά μόνο την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας. Όπως επισημαίνεται από στελέχη του Ομίλου Κοπελούζου, η χώρα μας αποκτά στρατηγικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η εθνική ασφάλεια.

Σε τεχνικό επίπεδο, το καλώδιο θα προσφέρει σταθερή ροή «πράσινης» ενέργειας –κυρίως από αιολικά πάρκα ισχύος 9,5 GW στην Αίγυπτο–, λειτουργώντας σαν φορτίο βάσης. Η συνολική μεταφορική ικανότητα των 3 GW ισοδυναμεί με αντικατάσταση 4,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου τον χρόνο και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 10 εκατ. τόνους ετησίως.

Στήριγμα για τη βιομηχανία

Η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια του GREGY αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την ελληνική βιομηχανία, προσφέροντας ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής και ενισχύοντας την εξωστρέφειά της.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το ένα τρίτο της ενέργειας θα κατευθύνεται άμεσα στη βιομηχανία, ένα ακόμη τρίτο θα διοχετεύεται σε ευρωπαϊκές αγορές μέσω Βουλγαρίας και Ιταλίας, ενώ το υπόλοιπο θα αξιοποιείται εντός Ελλάδας για την ανάπτυξη καυσίμων νέας γενιάς, όπως υδρογόνο και πράσινη μεθανόλη για τη ναυτιλία.

Το έργο χαρακτηρίζεται οικονομικά βιώσιμο, καθώς θα βασιστεί σε διμερείς συμβάσεις προμήθειας (PPAs) μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει την τοπική τεχνογνωσία και θα έχει πολλαπλάσια συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠ.

Το επόμενο βήμα

Με το MoU να λειτουργεί ως θεμέλιο για την περαιτέρω ωρίμανση του project, η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη επενδυτική απόφαση έχει ήδη ξεκινήσει.

Το GREGY φιλοδοξεί όχι μόνο να μεταφέρει καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, αλλά και να μετατρέψει την Ελλάδα σε κομβικό «σταυροδρόμι» της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή.