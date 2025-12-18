Επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ελληνική αγορά ΑΠΕ η σλοβενική GEN–I, καταθέτωντας στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αίτημα για την έκδοση άδειας Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ (ΦΟΣΕ ΑΠΕ), ισχύος 400 MW.

Πρόκειται για εξέλιξη που εντάσσεται στη γενικότερη κινητικότητα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, καθώς ολοένα και περισσότεροι «παίκτες» επιδιώκουν ρόλο-κλειδί στην εκπροσώπηση και εμπορική αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ.

Η εταιρεία, σλοβενικών συμφερόντων, «ανεβάζει ταχύτητα» στην εγχώρια αγορά καθώς από τις αρχές του έτους είναι μέλος της πλατφόρμας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τα PPA (Power Purchase Agreements), δηλαδή για τις διμερείς συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελούν εργαλείο σταθεροποίησης τιμών και χρηματοδότησης πράσινων έργων. Παράλληλα, διαθέτει άδεια χρήστη στο ελληνικό Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου από το 2020, ενώ έχει και άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας από το 2017.

Το νέο βήμα, με στόχο άδεια ΦΟΣΕ ΑΠΕ 400 MW, ερμηνεύεται από την αγορά ως προσπάθεια να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στο «κομμάτι» της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, αξιοποιώντας την εμπειρία της στην εμπορία, τη διαχείριση χαρτοφυλακίων και τη δομή προϊόντων που συνδέονται με την αγορά.

Το ευρωπαϊκό αποτύπωμα της GEN-I

Η GEN-I συγκαταλέγεται στις ισχυρές εταιρείες προμήθειας και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε πολλαπλές αγορές και «βαρύ» ιστορικό στην εμπορία ενέργειας.

Με εμπειρία περίπου 25 ετών στον χώρο, η εταιρεία έχει τα τελευταία χρόνια ενισχύσει την τοποθέτησή της και στις ΑΠΕ, επιχειρώντας να «δέσει» το trading και τα ενεργειακά προϊόντα με την πράσινη παραγωγή και –όλο και περισσότερο– με λύσεις ευελιξίας.

Στρατηγική συνεργασία με SUNOTEC για αποθήκευση μεγάλης κλίμακας

Στο ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης των δραστηριοτήτων της εντάσσεται και η πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας με τη SUNOTEC, έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους στον χώρο του EPC (engineering, procurement, construction) και των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης έργων.

Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με επίκεντρο –σε πρώτη φάση– τη Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, η GEN-I υπέγραψε πενταετή συμβόλαια για δύο συστήματα αποθήκευσης:

150 MW ισχύος με χωρητικότητα περίπου 379 MWh

50 MW ισχύος με χωρητικότητα περίπου 126 MWh

Ενίσχυση θέσης στα Βαλκάνια

Η GEN-I έχει ήδη αξιοσημείωτη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Ενδεικτικά, χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής στη σερβική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου δραστηριοποιείται εδώ και περίπου μια δεκαετία. Παράλληλα, διατηρεί δραστηριότητα και στην Κροατία, κυρίως στον τομέα του φυσικού αερίου.

Στη Βόρεια Μακεδονία, μέσω της θυγατρικής Sonce DOOEL, είχε κερδίσει το 2020 διαγωνισμό που συνδέθηκε με την ανάπτυξη της πρώτης μεγάλης φωτοβολταϊκής μονάδας της χώρας.

Η κίνηση της GEN–I ATHENS να αιτηθεί άδεια ΦΟΣΕ ΑΠΕ για 400 MW έρχεται σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον για την εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ, τη διαχείριση χαρτοφυλακίων και τα «έξυπνα» εμπορικά σχήματα γύρω από την πράσινη παραγωγή εντείνεται στην ελληνική αγορά.

Θυμίζουμε ότι μόλις χθες, άλλη μια εταιρεία, η ισπανική Asterion, έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στις ελληνικές ΑΠΕ αποκτώντας ποσοστό 50% στα ανανεώσιμα περιουσιακά στοιχεία της TotalEnergies Greece, σε ένα χαρτοφυλάκιο αιολικής και ηλιακής ενέργειας συνολικής ισχύος 424 MW.