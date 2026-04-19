Νέα αυστηρότερα πρόστιμα για τη ρευματοκλοπή - Τι αλλάζει σε χρεώσεις και ελέγχους

Σε αναπροσαρμογή του πλαισίου που διέπει τις χρεώσεις για περιπτώσεις ρευματοκλοπής προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η σχετική απόφαση επανακαθορίζει τόσο το ύψος των επιβαρύνσεων όσο και τις διαδικασίες ελέγχου.

Στόχος της ΡΑΑΕΥ είναι ο δραστικός περιορισμός του φαινομένου των ρευματοκλοπών, με την Αρχή να προχωρά τώρα σε σημαντική αυστηροποίηση του πλαισίου επιβολής χρεώσεων, καθορίζοντας νέες διοικητικά οριζόμενες τιμές, αυξημένα πρόστιμα και σταθερό μηχανισμό ανάκτησης κόστους.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, οι καταναλωτές που εντοπίζονται να έχουν προβεί σε παράνομη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνονται με σημαντικά αυξημένες τιμές για την ενέργεια που δεν καταγράφηκε. Η βασική αρχή της διπλάσιας χρέωσης διατηρείται, ενώ για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου η προσαύξηση παραμένει χαμηλότερη, στο 50%.

Αυξάνονται έως και 31% τα πρόστιμα

Για το 2026, οι τελικές χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων, διαμορφώνονται τώρα σε 56,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τους οικιακούς καταναλωτές και 59,8 λεπτά για τους επαγγελματικούς. Αντίστοιχα, για τις ευάλωτες ομάδες που υπάγονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, οι τιμές διαφοροποιούνται ανά κατηγορία, με χαμηλότερες επιβαρύνσεις σε σχέση με το γενικό τιμολόγιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο λεγόμενο «διαχειριστικό κόστος» που συνοδεύει τη διαπίστωση της παράβασης. Το κόστος αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο της παροχής και το αν απαιτείται αντικατάσταση μετρητή. Για παράδειγμα, σε μονοφασικές παροχές χαμηλής τάσης κυμαίνεται από περίπου 300 έως πάνω από 400 ευρώ, ενώ σε τριφασικές ή παροχές μέσης τάσης μπορεί να ξεπεράσει τα 600 ευρώ.

Παράλληλα, ο Διαχειριστής του Δικτύου έχει εισηγηθεί αλλαγές στον Κώδικα Διαχείρισης, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των ελέγχων. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων από εξωτερικούς συνεργάτες, ακόμη και χωρίς την παρουσία του χρήστη της παροχής, εφόσον αυτός δεν εντοπίζεται.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η υποχρεωτική τεκμηρίωση των ευρημάτων με φωτογραφικό υλικό, το οποίο συνοδεύεται από μεταδεδομένα όπως ημερομηνία, ώρα και γεωγραφική θέση. Το υλικό αυτό αποθηκεύεται σε ψηφιακή πλατφόρμα και παραμένει διαθέσιμο τόσο για τον καταναλωτή όσο και για εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, μέχρι την οριστική επίλυση της υπόθεσης.

Τέλος, διευκρινίζεται το καθεστώς που ισχύει μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής ή την τελεσίδικη δικαστική κρίση. Η διαδικασία παραμένει ενεργή έως ότου είτε εξοφληθεί το ποσό είτε υπάρξει δικαστική απόφαση που να επιβεβαιώνει ή να απορρίπτει την απαίτηση του Διαχειριστή.

Η νέα ρύθμιση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου και περιορισμού της ρευματοκλοπής, φαινόμενο που επιβαρύνει συνολικά το σύστημα και, τελικά, τους συνεπείς καταναλωτές.



Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αντιμετώπισης του φαινομένου, το οποίο είχε επισημάνει πρόσφατα και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Όπως είχε τονίσει, πρόκειται για μια «σοβαρή κοινωνική ανισότητα» που επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές με κόστος που αγγίζει τα 450 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.



