Ν. Τσάφος: Ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει επενδύσεις 812 εκατ. ευρώ στο δίκτυο

«Ο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα κάνει επενδύσει 812 εκατ ευρώ στο δίκτυό του, όταν κατά την περίοδο 2018 - 2019 έκανε επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ» απάντησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς σχετικά με τις ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ στην εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο υπουργός αναφερόμενος στο θέμα του εναέριου και του υπογειοποιημένου ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, ανέφερε πως αυτό έχει συνολικό μήκος 250.000 χιλιομέτρων, αριθμεί 167.000 υποσταθμούς και έχει τεσσερισήμισι εκατομμύρια στύλους, κολώνες.

Διαχρονικά, είπε ο κ. Τσάφος «η χώρα μας δεν είχε πολύ υψηλά ποσοστά υπογειοποίησης εξ αιτίας του κόστους της. Ο μέσος όρος των υπογειοποιήσεων που γινόντουσαν την περίοδο 2015 - 2018 ήταν ετησίως περίπου 250 χιλιόμετρα και το 2019 ανήλθε στα 550 χιλιόμετρα. Πέρσι οι υπογειοποιήσεις ξεπέρασαν στα 1.800 χιλιόμετρα. Και φέτος μόνο το πρώτο εξάμηνο είμαστε στα 1.038 χιλιόμετρα υπογειοποιήσεων και ο στόχος είναι να φτάσει περίπου τα 2.000 χιλιόμετρα».

Μιλάμε, είπε ο κ. Τσάφος, για μια αύξηση επτά, οκτώ και εννιά φορές, σε σχέση με την υπογειοποίηση που έκανε ο ΔΕΔΔΗΕ επί των εποχών του ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε «να μην τα μηδενίζουμε όλα, παρ' όλο που έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να έχουμε ένα πλήρες ανθεκτικό δίκτυο».

Ο υφυπουργός, στην δευτερολογία του ανέφερε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενσωματώσει περίπου 100.000 εκατό σταθμούς ΑΠΕ και ένας βασικός πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου του είναι σαφώς και οι υπογειοποιήσεις. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ένα δικό του επενδυτικό πλάνο που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ και στον επόμενο επενδυτικό του κύκλο επενδύσεις θα κάνει υπογειοποιήσεις, αλλά πρόκειται για ένα μακροχρόνιο πολυετεές σχέδιο.

Εμείς, είπε ο κ. Τσάφος «πιέζουμε τον ΔΕΔΔΗΕ να τρέξει πιο γρήγορα. Αλλά υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα. Όταν έχεις ένα δίκτυο με διακόσιες πενήντα χιλιάδες χιλιόμετρα, η ικανότητα να το υπογειοποιήσεις άμεσα δεν υφίσταται. Μπορείς μόνο να τρέξεις πιο γρήγορα, να έχεις πρόοδο και να κάνεις όσο πιο πολύ όσο πιο γρήγορα μπορείς αυτή τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό σύστημα».