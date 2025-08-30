Metlen: Στα «μεγάλα σαλόνια» του FTSE 100

Λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η Metlen Energy and Metals Plc βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ένταξή της στον κορυφαίο βρετανικό δείκτη blue chips, FTSE 100, σύμφωνα με την ενδεικτική αναθεώρηση του πάροχου δεικτών FTSE Russell.

Η εταιρεία, η οποία μετέφερε την κύρια εισαγωγή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις αρχές Αυγούστου, αναμένεται να αντικαταστήσει την Taylor Wimpey Plc, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται βάσει των τιμών κλεισίματος της 2ας Σεπτεμβρίου και να ανακοινώνεται στις 3 του μήνα.

Μεγάλη ώθηση στη μετοχή

Η πιθανή είσοδος στον δείκτη θεωρείται σημαντικό ορόσημο για τον ελληνικό όμιλο, καθώς αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση της μετοχής από θεσμικούς επενδυτές και funds που παρακολουθούν παθητικά τον FTSE 100. Πρόκειται για μια εξέλιξη που σπάνια συμβαίνει: τα τελευταία τρία χρόνια μόλις δύο εταιρείες — η Alliance Witan και η Haleon — κατάφεραν να ενταχθούν απευθείας στον δείκτη μέσω «primary listing venue».

Η τελευταία είσοδος στον FTSE 100 ήταν αυτή της Ocado Group, τον Ιούλιο του 2024.

Η κατασκευαστική Taylor Wimpey, η οποία ενδέχεται να χάσει τη θέση της στον δείκτη, έχει δει τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 19% από την αρχή του έτους, με την κεφαλαιοποίησή της να περιορίζεται σε περίπου 3,5 δισ. λίρες.

Η πτώση επιταχύνθηκε όταν η εταιρεία ανακοίνωσε κόστος 222 εκατ. λιρών για επισκευές μη ασφαλών κτιρίων, ποσό διπλάσιο από την αρχική εκτίμηση.

Στρατηγική Metlen και εκτιμήσεις αναλυτών

Με αποτίμηση περίπου 7 δισ. ευρώ και free float άνω του 70%, η Metlen είναι από τις πρώτες εισηγμένες που επωφελούνται από τους νέους κανόνες της FTSE Russell, οι οποίοι επιτρέπουν τη συμπερίληψη μετοχών που δεν είναι εκφρασμένες σε λίρες.

Η Bank of America Securities ξεκίνησε κάλυψη της μετοχής με σύσταση «buy» και τιμή-στόχο τα 66 ευρώ, εκτιμώντας ότι η αναδιάρθρωση της εταιρείας και η εστίαση σε αλουμίνιο, ανανεώσιμες πηγές και καινοτόμες τεχνολογίες δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης.

Ανάλογη σύσταση δίνει και η Morgan Stanley, η οποία σε σενάριο bull-case βλέπει τη μετοχή έως και τα 85 ευρώ.

Τα επόμενα βήματα

Η Metlen αναμένεται να ολοκληρώσει μέσα στον Σεπτέμβριο την πλήρη έξοδο από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στις 5–8 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία squeeze-out, ενώ στις 15–16 Σεπτεμβρίου οι μετοχές της θα διαγραφούν οριστικά από το Χ.Α., αφού προηγηθεί η σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Λονδίνο ξανά στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τους Times, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά κεφαλαίου του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν καταστήσει ξανά το Λονδίνο ελκυστικό προορισμό για πολυεθνικές εταιρείες δισεκατομμυρίων.

Η Metlen είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης, ενισχύοντας το κύρος του LSE και επιβεβαιώνοντας τη στροφή μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων προς τη βρετανική πρωτεύουσα.