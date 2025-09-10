Metlen: Πλώρη για 1 δισ. ευρώ EBITDA – Στο προσκήνιο ΑΠΕ, μπαταρίες και νέα επενδυτικά projects

Με «πλώρη» προς EBITDA που θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 600 εκατ. ευρώ οδεύει η Metlen για το 2025, τη χρονιά-σταθμό που σημαδεύτηκε από την είσοδό της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στον δείκτη FTSE 100.

Τη φιλοδοξία αυτή επανέλαβε ο επικεφαλής του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.

Παρά την ατυχή συγκυρία στο ενεργειακό έργο «Protos», όπου η εταιρεία επέλεξε να απορροφήσει εξ ολοκλήρου τη ζημία, ο όμιλος κατέγραψε ιστορική επίδοση τζίρου και εντυπωσιακή κερδοφορία στους περισσότερους τομείς. Με αιχμή τις ΑΠΕ και την επιτυχημένη στρατηγική Asset Rotation, αλλά και τον τριπλασιασμό των κερδών της ΜΕΤΚΑ, η Metlen βάζει πλώρη για EBITDA πάνω από 1 δισ. ευρώ

«Το 1 δισ. EBITDA είναι το ελάχιστο. Χτίζουμε πάνω σε αυτό με στόχο τα 2 δισ. μεσοπρόθεσμα», τόνισε ο κ. Μυτιληναίος, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη φετινή χρήση.

ΜΕΤΚΑ: Τριπλασιασμός κερδοφορίας και πιθανή είσοδος στο ΧΑ

Ο κ. Μυτιληναίος στάθηκε ιδιαίτερα στην αναπάντεχα δυναμική πορεία της ΜΕΤΚΑ. Η κερδοφορία τριπλασιάστηκε, με EBITDA που αναμένεται να φτάσουν τα 100 εκατ. ευρώ το 2025 και τα 150 εκατ. ευρώ το 2026. Η θετική αυτή δυναμική ανοίγει τον δρόμο για πιθανή εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσα στο 2026.

Ο κύκλος εργασιών του κατασκευαστικού βραχίονα εκτινάχθηκε κατά 159% στα 212 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υπερβαίνει πλέον το 1,4 δισ. ευρώ.

Utility: Ο νέος «πυλώνας» μετασχηματισμού

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο επικεφαλής της Metlen στη δραστηριότητα του utility, που περιλαμβάνει παραγωγή, διαχείριση και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως αποκάλυψε, ο τομέας αυτός θα βρεθεί στο επίκεντρο του τρίτου μεγάλου εταιρικού μετασχηματισμού, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση μεριδίου στην εγχώρια αγορά από το σημερινό 21% στο 30%.

Ερωτηθείς για εξαγορές, με φόντο την πρόσφατη συμφωνία ΗΡΩΝ–NRG, σημείωσε ότι «η αγορά είναι ήδη συγκεντρωμένη», αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κινήσεων τη «σωστή στιγμή».

Μπαταρίες: Η νέα μεγάλη αγορά των ΑΠΕ

Στρατηγικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη αναμένεται να παίξει ο τομέας αποθήκευσης ενέργειας. Η Metlen ετοιμάζεται να ανακοινώσει δύο νέες συμφωνίες για έργα μπαταριών σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη, ενώ ήδη έχει ενεργή παρουσία σε χώρες όπως η Χιλή, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ρουμανία.

«Οι μπαταρίες είναι η επόμενη μεγάλη αγορά», σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος, υπενθυμίζοντας τη σημαντική εμπειρία του ομίλου στο πεδίο.

Κυκλική μεταλλουργία: Νέο κεφάλαιο 500 εκατ. ευρώ

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει στη Σίνδο η λειτουργία της πρώτης μονάδας κυκλικής μεταλλουργίας με δυναμικότητα 50 χιλ. τόνων ετησίως. Το project, ύψους 500 εκατ. ευρώ, αξιοποιεί καινοτόμο τεχνολογία της Metlen που επιτρέπει την ανάκτηση μετάλλων (χαλκός, ψευδάργυρος) χωρίς εξόρυξη πρωτογενών πόρων, με ποσοστά ανάκτησης έως 99% και σχεδόν μηδενικά απόβλητα.

Η δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα συνεισφέρει περί τα 220 εκατ. ευρώ EBITDA σε ετήσια βάση τα επόμενα χρόνια.

Αμυντικό hub και γάλλιο: Τα επόμενα βήματα

Στον Βόλο, η Metlen προχωρά μεθοδικά το σχέδιο ανάπτυξης του αμυντικού hub, με τέσσερις μονάδες ήδη σε λειτουργία ή υπό κατασκευή και την πέμπτη –τη μεγαλύτερη– να έχει μπει στην τελική φάση επενδυτικής απόφασης. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού αναμένονται το 2026.

Παράλληλα, η μονάδα παραγωγής γαλλίου στην Αλουμίνιον της Ελλάδος προχωρά σύμφωνα με το πλάνο, με έναρξη λειτουργίας το 2027. Η ένταξη του έργου στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες ανοίγει τον δρόμο για ενισχυμένη χρηματοδότηση και επιτάχυνση αδειοδοτήσεων.

Η Metlen δείχνει να αξιοποιεί στο έπακρο το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο, μετατρέποντας προκλήσεις σε ευκαιρίες. Με κεντρικό στόχο την υπέρβαση του 1 δισ. EBITDA το 2025, αλλά και με επενδυτικά projects σε ενέργεια, υποδομές, μεταλλουργία και άμυνα, ο όμιλος χαράσσει πορεία που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και τον φέρνει στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών αγορών.