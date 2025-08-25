Σε πλήρη λειτουργία μπαίνει η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής, φέρνοντας το νησί πιο κοντά στην ηπειρωτική Ελλάδα και κλείνοντας ένα ενεργειακό κεφάλαιο δεκαετιών. Με την ολοκλήρωση του έργου, οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού αποκτούν σταθερή ενεργειακή τροφοδοσία, ενώ οι παλιές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μπαίνουν σε τροχιά οριστικής απόσυρσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τεχνικές δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και το project περνά πλέον στη φάση της εμπορικής λειτουργίας, νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιάσει ο ΑΔΜΗΕ στις αρχές του 2024.

Σε χρόνο - ρεκόρ η ολοκλήρωση

Το εγχείρημα, που υλοποιήθηκε από τη θυγατρική του ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη Interconnection», ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά σε χρόνο-ρεκόρ 4,5 ετών, παρά τις μεγάλες προκλήσεις της πανδημίας και τις αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με ποντίσεις υποβρύχιων καλωδίων σε βάθη έως 1.200 μέτρων, η διασύνδεση κατατάσσεται στις βαθύτερες παγκοσμίως και αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής VSC στους Σταθμούς Μετατροπής.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο είχαν προηγηθεί επιτυχημένες δοκιμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Κρήτη, σε διαφορετικά σενάρια λειτουργίας. Παράλληλα, οι έλεγχοι στη μέγιστη δυναμικότητα κάθε πόλου πιστοποίησαν ότι το έργο μπορεί να υποστηρίξει απρόσκοπτα αμφίδρομη ροή ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες.

Οφέλη για τους καταναλωτές στους λογαριασμούς ρεύματος

Τα οφέλη για τους καταναλωτές είναι πολλαπλά, με την Κρήτη να παύει πλέον να στηρίζεται στις ακριβές πετρελαϊκές μονάδες, κάτι που μειώνει τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ, η συνολική ελάφρυνση από τις ΥΚΩ εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 300 έως 550 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που σταδιακά μεταφράζεται σε χαμηλότερους λογαριασμούς για τους πολίτες.

Η διασύνδεση ενισχύει συνολικά την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης, διασφαλίζοντας σταθερότητα, χωρίς διακοπές και με αυξημένες δυνατότητες κάλυψης μελλοντικών φορτίων, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, που η ζήτηση ανεβαίνει κατακόρυφα λόγω του τουρισμού.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έχει επισημάνει ότι η μη διασύνδεση των νησιών κόστιζε 850 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ με την Κρήτη συνδεδεμένη στο εθνικό δίκτυο αναμένονται σημαντικές εξοικονομήσεις μαζί με τη διασύνδεση Κρήτης–Πελοποννήσου.

Πέρα από το οικονομικό αποτύπωμα, το έργο μετατρέπει τη Μεγαλόνησο σε ενεργειακό κόμβο, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού και ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς μέχρι σήμερα, η απουσία διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα έβαζε φρένο στην υλοποίηση σχετικών έργων μεγάλης κλίμακας. Η Κρήτη αποκτά πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο μέγιστο το τεράστιο δυναμικό της σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ήλιο και άνεμο), αφού το πλεονάζον ρεύμα που θα παράγεται θα μπορεί να μεταφέρεται στο ηπειρωτικό σύστημα, χωρίς να χάνεται.