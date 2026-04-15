Έπεσαν οι υπογραφές για τη σύμβαση γεώτρησης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο

Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου υπογράφηκε στο ΥΠΕΝ, η Σύμβαση Γεώτρησης για το Block 2 (Βορειοδυτικό Ιόνιο), μεταξύ της Energean (διαχειριστή της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy) και της Stena Drilling, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Στην εκδήλωση που που έγινε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρόντες είναι οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλυ Γκιλφόιλ και της Σουηδίας, Χακάν Εμσγκαρτν.

