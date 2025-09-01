Καλώδιο Κρήτης-Κύπρου: Η Ελλάδα προχωρά παρά τις τουρκικές προκλήσεις

Η Αθήνα προετοιμάζεται για την επανέναρξη των ερευνών σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, παρά τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις. Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι η πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων προστατεύεται από το Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να παρεμποδιστεί.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τόνισε ότι οι έρευνες «θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα» και επισήμανε ότι η χώρα θα «μετρηθεί στο πεδίο».

Το βλέμμα είναι στραμμένο στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όταν και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στα Ηνωμένα Έθνη, με το ζήτημα της επανέναρξης των ερευνών να εκτιμάται πως θα «πέσει» στο τραπέζι, όπως και το στοίχημα για το αν η Τουρκία θα υποχωρήσει ή θα συνεχίσει τις εντάσεις.

Τούτων δοθέντων, οι εκτιμήσεις για επανεκκίνηση των ερευνών κάνουν λόγο για τον Οκτώβριο, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα ερευνητικού πλοίου. Η Αθήνα έχει ήδη εξετάσει τα πιθανά σενάρια τουρκικών κινήσεων, ενώ προσμετρά και την επικείμενη κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τον Χαφτάρ και τη Βεγγάζη, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τουρκικές έρευνες υδρογονανθράκων στη Λιβύη.

Ταυτόχρονα, η γαλλική εταιρεία κατασκευής Nexans, που έχει αναλάβει το έργο, οφείλει να ξεκινήσει την πόντιση του καλωδίου έως την άνοιξη του 2026, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Από την πλευρά της, η Άγκυρα συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς να υπογραμμίζει ότι κανένα ενεργειακό εγχείρημα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη δική της έγκριση ή άδεια. Συγκεκριμένα, ζητά να είναι ο τουρκικός υδρογραφικός σταθμός αυτός που θα εκδώσει τις NAVTEX για τις έρευνες, κάτι που θεωρείται επιβεβαίωση της υποτιθέμενης δικαιοδοσίας της σε περιοχές εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, τις οποίες θεωρεί τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας – όπως είχε συμβεί και πέρυσι τον Ιούλιο στην Κάσο.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη αν αναλογιστεί κανείς τη σημασία των περιοχών που μένουν να ερευνηθούν: εκεί όπου εκτείνεται η ελληνοαιγυπτιακή ΑΟΖ, επικρατεί το αμφιλεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο και ενδεχομένως διαμορφώνεται το τριεθνές σχήμα Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, μαζί με τη δυνητική ελληνοκυπριακή ΑΟΖ.

Στην Αθήνα ξεκαθαρίζουν ότι η Ελλάδα θα ασκήσει όλα τα δικαιώματά της στο πεδίο, επικαλούμενη το Διεθνές Δίκαιο και στηρίζοντας τις κινήσεις της σε συμμαχίες με ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους. Όπως τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, το έργο είναι «σύνθετο αλλά στρατηγικά σημαντικό» για τη χώρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά φαίνεται αποφασισμένη να εκδώσει τις σχετικές NAVTEX εντός του φθινοπώρου, ασχέτως της σχεδόν σίγουρης αντίδρασης που αναμένεται από την Τουρκία.