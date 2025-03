ΙΕΝΕ: Αναγκαία η προώθηση ενός οδικού χάρτη εφαρμογής των τεχνολογιών CCUS στην Ελλάδα

Η αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα των εφαρμογών δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCUS) στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που διοργάνωσε σήμερα, στην Αθήνα, το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Η ημερίδα του ΙΕΝΕ, με τίτλο «The Economics of CCUS Applications in Greece» («Τα Οικονομικά των Εφαρμογών CCUS στην Ελλάδα»), είχε ως ομιλητές εκπροσώπους όλων των βασικών φορέων του ενεργειακού τομέα, της βιομηχανίας, καθώς και ειδικούς που ανέλυσαν τα ως τώρα πεπραγμένα της εφαρμογής του CCUS στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην οικονομική του διάσταση, αλλά και στην πορεία των στρατηγικών υλοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της τελευταίας μελέτης του Ινστιτούτου, που είχε ως αντικείμενο τη Μελέτη Κόστους - Οφέλους («Implementing CCUS hubs in Greece: A Cost-Benefit Analysis»). Υπενθυμίζεται ότι η νέα αυτή μελέτη αποτελεί συνέχεια μελέτης του ΙΕΝΕ που ολοκληρώθηκε το 2023, με τίτλο «CCUS Technologies in Greece - prospects for implementation», και αποσκοπεί στην παροχή μιας λεπτομερούς τεχνο-οικονομικής αξιολόγησης των τεχνολογιών CCUS.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, η σημερινή ημερίδα του ΙΕΝΕ αποτέλεσε ένα κρίσιμο βήμα στην προώθηση ενός οδικού χάρτη εφαρμογής των τεχνολογιών CCUS στην Ελλάδα, ώστε να μετατραπούν τα ερευνητικά ευρήματα σε εφαρμόσιμες στρατηγικές. Μέσα από τον διάλογο μεταξύ ειδικών και φορέων λήψης αποφάσεων, και των stakeholders γενικότερα, το ΙΕΝΕ στοχεύει στη στήριξη της ανάπτυξης μιας οικονομικά αποδοτικής και βιώσιμης βιομηχανίας CCUS, η οποία θα συμβάλει στη μετάβαση της Ελλάδας στην καθαρή ενέργεια και, ταυτόχρονα, στην μείωση των εκπομπών. Επιπλέον, το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να προσφέρει προοπτικές για την ευθυγράμμιση της στρατηγικής CCUS της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς στόχους.