Η «μαύρη τηλεφωνική λίστα» που παγώνει την αγορά ρεύματος - Σήμα κινδύνου από τον ΕΣΠΕΝ

Καμπανάκι για τη μειωμένη κινητικότητα στη λιανική ηλεκτρικής ενέργειας «χτυπά» ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) αναδεικνύοντας ένα υπόγειο, πλην κρίσιμο, «αγκάθι».

Οι πάροχοι αναδεικνύουν ως βασική αιτία της χαμηλής κινητικότητας στη λιανική ρεύματος τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα τα μητρώα τηλεφωνικών αριθμών που δεν επιθυμούν εμπορικές κλήσεις.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το ισχύον πλαίσιο αποκόπτει μεγάλο μέρος των καταναλωτών από άμεση ενημέρωση για νέες προσφορές και τιμολόγια, κρατώντας την αγορά «κλειδωμένη» την ώρα που η ΕΕ ζητά περισσότερη σύγκριση τιμών και ευκολότερη αλλαγή προμηθευτή.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΕΣΠΕΝ, Κώστας Παπαμιχαήλ μιλώντας στο Liberal, αναφέρει σχετικά: «Το πρόβλημα υπάρχει έντονα από το 2020 και ο Σύνδεσμός μας από τις αρχές του 2021 προσπαθούσε να χτυπήσει καμπανάκι, χωρίς επιτυχία. Ο τρόπος καταχώρισης παραμένει προβληματικός, δημιουργεί διαχειριστικές δυσκολίες και λάθη. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που το επίπεδο κινητικότητας των καταναλωτών στην Ελλάδα παραμένει χαμηλό. Ευελπιστούμε σε ένα νέο ψηφιακό μητρώο».

Κατακερματισμός και στρεβλώσεις

Όπως εξηγεί ο ΕΣΠΕΝ σε επιστολή του προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, σήμερα κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος τηρεί το δικό του «μαύρο» μητρώο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κατακερματισμένο σύστημα, αδιαφανές και συχνά ανακριβές. Πολλοί καταναλωτές φαίνεται να έχουν εγγραφεί χωρίς ρητή, ενημερωμένη συναίνεση. Σύμφωνα με την αγορά, ακόμη και εννέα στους δέκα καταχωρισμένους αγνοούν ότι έχουν αποκλείσει τον εαυτό τους από τηλεφωνική ενημέρωση — στερώντας τους τη δυνατότητα να ακούσουν μια πιθανώς φθηνότερη προσφορά.

Το θέμα δεν περιορίζεται στο μάρκετινγκ. «Αγγίζει» τον ανταγωνισμό, σημειώνει ο Σύνδεσμος, ειδικά ενόψει των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων του “Citizens Energy Package” για άρση εμποδίων στη μετακίνηση προμηθευτή και του «Στρατηγικού Οδικού Χάρτη για την Ψηφιοποίηση και το ΑΙ στον Ενεργειακό Τομέα». Χωρίς ενιαίο και διαφανή μηχανισμό «Do-Not-Call», ο καταναλωτής δεν προστατεύεται καλύτερα — απλώς μένει εκτός ενημέρωσης και η αγορά καθηλώνεται.

Τι προτείνουν οι προμηθευτές

Ο ΕΣΠΕΝ εισηγείται «επανεκκίνηση» με τρεις κινήσεις:

Δημιουργία ενιαίου, πανεθνικού ψηφιακού μητρώου υπό ανεξάρτητο φορέα.

Εύχρηστη υπηρεσία μέσω gov.gr για άμεση εγγραφή/διαγραφή με δύο «κλικ».

«Επαλήθευση από μηδενική βάση» όλων των υφιστάμενων εγγραφών, με ρητή επιβεβαίωση σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Ο στόχος είναι διπλός, αφενός η αποκατάσταση καθαρού ανταγωνισμού —ώστε οι προμηθευτές να φτάνουν νόμιμα και διαφανώς στον πελάτη και αφετέρου η ουσιαστική ενδυνάμωση της προστασίας του καταναλωτή.

Το κόστος για την τσέπη

Στην πράξη, χιλιάδες νοικοκυριά χάνουν —χωρίς να το γνωρίζουν— την ευκαιρία να συγκρίνουν προσφορές γρήγορα, καθώς μια τηλεφωνική πρόταση συχνά γίνεται αφορμή για αλλαγή τιμολογίου ή παρόχου με χαμηλότερο λογαριασμό.

Όταν οι κλήσεις «απαγορεύονται» χωρίς συνειδητή επιλογή, το κόστος μένει ψηλά και η αγορά ακίνητη.

Με την κυβέρνηση να έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία της ψηφιοποίησης, ο κλάδος ζητά άμεση νομοθετική πρωτοβουλία και διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους — ρυθμιστές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, ενώσεις καταναλωτών.

«Χρειαζόμαστε ένα δίκαιο, διαφανές μητρώο όπου ο πολίτης θα ξέρει πάντα πού βρίσκεται και γιατί», σημειώνει ο ΕΣΠΕΝ. «Αν κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, η αγορά θα αρχίσει επιτέλους να κινείται ξανά — προς όφελος της τσέπης των καταναλωτών».