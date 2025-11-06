Η «χρυσή» ευκαιρία για τον ελληνικό στόλο LNG Carriers από τη σύμπραξη Ελλάδας-ΗΠΑ στο φυσικό αέριο

Στρατηγικά τοποθετημένος υψηλά στον παγκόσμιο χάρτη βρίσκεται ο ελληνόκτητος στόλος των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην συγκεκριμένη αγορά σε μια συγκυρία που η μεταφορά αμερικανικού LNG προς τις ευρωπαϊκές αγορές είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η σύμπραξη Ελλάδας – ΗΠΑ στο φυσικό αέριο δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα που εγκαίρως έχει τοποθετηθεί δυναμικά στην συγκεκριμένη αγορά με έναν από τους μεγαλύτερους εθνικούς στόλους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στοιχεία Σεπτεμβρίου ο ελληνόκτητος στόλος LNG carriers εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 169 πλοία, που αντιπροσωπεύουν το 24,5% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt.

Η ηλικιακή σύνθεση του ελληνόκτητου στόλου είναι σχετικά νέα, καθώς η μέση ηλικία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων βρίσκεται περίπου στα 10 έτη, ενώ τα LNG carriers χαρακτηρίζονται κυρίως από ναυπηγήσεις της τελευταίας δεκαετίας, σε μεγάλο βαθμό με χωρητικότητα 170-180 χιλ. κυβικών μέτρων και σύγχρονα συστήματα πρόωσης και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται εταιρείες όπως οι Maran Gas, Capital Gas, GasLog, Dynagas, Alpha Gas, Thenamaris και Latsco.

Η συγκυρία και η δυναμική του ελληνόκτητου στόλου

Οι νέες συνθήκες με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν εξελιχθεί σε κορυφαίο εξαγωγέα LNG παγκοσμίως, με σημαντικό μέρος των φορτίων να κατευθύνεται στην Ευρώπη, τοποθετούν τα ελληνόκτητα πλοία στην θέση του πλέον κρίσιμου κρίκου στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τις ευρωπαϊκές αγορές, εξυπηρετώντας συστηματικά δρομολόγια από τερματικούς σταθμούς της Αμερικανικής Ακτής του Κόλπου.

Οι Έλληνες εφοπλιστές, με σημαντικά μερίδια στην παγκόσμια αγορά, φαίνεται να καθοδηγούν τις εξελίξεις στον τομέα των LNG carriers και η Ελλάδα καταγράφει αυξημένη παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, με συνδυασμό ναυτιλιακής ισχύος και ενεργειακών υποδομών.

Η συνδυαστική παρουσία ισχυρού ελληνόκτητου στόλου LNG, αναβαθμισμένων υποδομών και στενής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώνει σταθερό πλαίσιο ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Η χώρα λειτουργεί ως κόμβος υποδοχής, αποθήκευσης, επαναεριοποίησης και διαμετακόμισης, ενώ η ελληνική ναυτιλία καλύπτει σημαντικό τμήμα των μεταφορών LNG από τις ΗΠΑ προς ευρωπαϊκά τερματικά, υποστηρίζοντας την ασφάλεια εφοδιασμού και την ενεργειακή διαφοροποίηση της περιοχής.

Η αυξημένη ζήτηση για LNG στη διεθνή αγορά μετά το 2022 ενίσχυσε τον ρόλο των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στη συγκεκριμένη αλυσίδα μεταφοράς.

Παράλληλα, η Ελλάδα διαθέτει λειτουργικές εισαγωγικές και επαναεριοποιητικές υποδομές. Ο τερματικός σταθμός Ρεβυθούσας παραμένει βασικός κόμβος για την εγχώρια αγορά και για re-exports, ενώ από τον Οκτώβριο του 2024 βρίσκεται σε πλήρη εμπορική λειτουργία το FSRU Αλεξανδρούπολης, με δυνατότητα επαναεριοποίησης έως 5,5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως.

Η λειτουργία του ενίσχυσε τις διαδρομές τροφοδοσίας προς τα Βαλκάνια, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες και νέες διασυνδέσεις.

Η αυξημένη χρήση του ελληνικού συστήματος αποτυπώνεται στα στοιχεία του 2025, όπου καταγράφεται άνοδος στη ζήτηση φυσικού αερίου και σημαντική αύξηση των εξαγωγών μέσω του εθνικού δικτύου.

Το LNG καλύπτει πλέον άνω του 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον κυριότερο προμηθευτή φορτίων. Η δυνατότητα επανεξαγωγών έχει ενισχυθεί, επιτρέποντας τη διοχέτευση ποσοτήτων προς αγορές της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης.

Η Ελλάδα συμμετέχει στον Κάθετο Διάδρομο, ένα συνεργατικό σχήμα με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία και άλλες χώρες της περιοχής, με στόχο ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας. Η αντίστροφη ροή του Trans-Balkan και οι νέες μεταφορικές δυνατότητες επιτρέπουν την προώθηση αερίου από τη χώρα προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, το 2025 καταγράφηκαν αποστολές LNG αμερικανικής προέλευσης προς την Ουκρανία μέσω ελληνικών υποδομών.

Οι σημαντικοί Έλληνες πλοιοκτήτες LNG Carriers

Σύμφωνα με τα στοιχεία της MB Shipbrokers, μερικοί από τους πλέον ισχυρούς ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους βρίσκονται μέσα στις 10 πρώτες θέσεις των μεγαλύτερων ναυπηγικών προγραμμάτων στον κόσμο.

Η Maran Gas του Ομίλου Αγγελικούση, έχει υπό παραγγελία 15 LNG carriers. Ο εν ενεργεία στόλος της φτάνει τα 49 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα όσα έχει δημοσιοποιήσει η εταιρεία.

Ο Όμιλος Capital, συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη, έχει 10 πλοία υπό παραγγελία, ενώ στον στόλο της έχει ήδη ακόμα 12 LNG carriers.

Η Dynagas, συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, έχει ναυπηγικό πρόγραμμα για 14 LNG carriers, ενώ αναμένει να παραλάβει έξι από αυτά.

Ο Πήτερ Λιβανός, μέσω της Gaslog, η οποία συνολικά διαχειρίζεται 36 πλοία, ενώ έχει υπό ναυπήγηση ακόμα δύο. Ναυλομεσιτικές πηγές ανέφεραν πρόσφατα ότι ο Έλληνας εφοπλιστής είναι σε αναζήτηση κλινών για νέες παραγγελίες LNG carriers.

Η Alpha Gas του ναυτιλιακού ομίλου της Άννας Αγγελικούση, έχει οχτώ πλοία και τέσσερα υπό ναυπήγηση.

Η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου έχει οκτώ LNG carriers, ενώ η Minerva Gas του Ανδρέα Α. Μαρτίνου έχει πέντε εν ενεργεία και ακόμα δύο πλοία υπό ναυπήγηση.

Επίσης από δύο LNG carriers , διαθέτουν η Tsakos Energy Navigation, ο ναυτιλιακός όμιλος της Latsco, και η Chandris Hellas της οικογένειας Χανδρή.