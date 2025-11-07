Γιόργκενσεν: Στρατηγικής σημασίας η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Στρατηγικής σημασίας, χαρακτηρίζει το έργο του αγωγού διασύνδεσης «Great Sea Interconnector» (GSI), του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ο Επίτροπος Ενέργειας, Ντάν Γιόργκενσεν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας - 'Αμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε ζητήσει «ξεκάθαρη στήριξη από τη Κομισιόν» και «καταδίκη των τουρκικών απειλών» μετά τα γεγονότα της Κάσου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κ. Φαραντούρη, ο Επίτροπος Ενέργειας, «ξεκαθαρίζει ότι η Κομισιόν στηρίζει ανεπιφύλακτα το έργο και οι απειλές της Τουρκίας είναι έωλες και δεν μπορούν να σταματήσουν ένα πρότζεκτ Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, ο Επίτροπος στη σημερινή του απάντηση σημειώνει ότι «ο αγωγός διασύνδεσης «Great Sea Interconnector» (GSI) είναι ένα «έργο στρατηγικής σημασίας» που θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, η σημασία του οποίου μόλις υπογραμμίστηκε από τις διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας που σημειώθηκαν στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2025.

Αναμένεται επίσης να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές. Όπως αναφέρει, «η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά το έργο GSI», το οποίο είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και στο οποίο έχει διατεθεί επιχορήγηση ύψους 657 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Για τις απειλές της Τουρκίας μετά τα γεγονότα της Κάσου, ο Επίτροπος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Φαραντούρη, τονίζει ότι «η Επιτροπή αποδίδει "ύψιστη σημασία" στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας». Και συνεχίζει:

«Η αταλάντευτη προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις διεθνείς συμφωνίες και στην αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, εξακολουθούν να αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας».