Γιατί πέφτουν οι τιμές στα πράσινα συμβόλαια ρεύματος - Η μεγάλη στροφή στα PPA

Την πτωτική τους πορεία συνεχίζουν να καταγράφουν οι τιμές των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας ηλ. ενέργειας (PPA) από φωτοβολταϊκά, βάζοντας σε νέα φάση προσαρμογής την ευρωπαϊκή αγορά.

Στο τέλος του 2025 καταγράφηκε ακόμα μία υποχώρηση, η τρίτη συνεχόμενη σε τριμηνιαία βάση, οδηγώντας τη μέση τιμή των ηλιακών PPA χαμηλότερα κατά 8% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό τοπίο για παραγωγούς και εταιρικούς αγοραστές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εξειδικευμένου οίκου LevelTen, σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές η προσφορά έργων ΑΠΕ έχει ξεπεράσει τη ζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι η συχνότερη εμφάνιση περικοπών παραγωγής ή ακόμη και αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εξέλιξη που ασκεί έντονες πιέσεις στα θεμελιώδη μεγέθη των φωτοβολταϊκών έργων και μεταφέρεται απευθείας στα επίπεδα των PPA.

Καθοριστικό ρόλο στην εικόνα αυτή παίζει η αύξηση των ωρών με χαμηλές ή μηδενικές τιμές ρεύματος, φαινόμενο που αποδίδεται στον λεγόμενο «κανιβαλισμό» της ηλιακής παραγωγής. Ιδιαίτερα σε ώριμες αγορές όπως η Γερμανία και η Ισπανία, η μαζική διείσδυση φωτοβολταϊκών συμπιέζει τις τιμές τις ώρες αιχμής της παραγωγής, περιορίζοντας τα έσοδα και αναγκάζοντας τους παραγωγούς να αποδέχονται ολοένα χαμηλότερα τιμολόγια στα νέα συμβόλαια.

Πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν και στα αιολικά PPA, αν και με σαφώς ηπιότερο ρυθμό. Ο δείκτης Market-Averaged Continental της LevelTen δείχνει μείωση 3% στο τέταρτο τρίμηνο, μετά από μια περίοδο σχετικής σταθερότητας. Παρά την υποχώρηση, η αιολική ενέργεια εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική επιλογή, κυρίως για μεγάλους εταιρικούς αγοραστές, τεχνολογικούς ομίλους και data centers, που αναζητούν σταθερότητα και προβλεψιμότητα στην πράσινη προμήθεια.

Ο υψηλός συντελεστής δυναμικότητας και το πιο εξισορροπημένο προφίλ παραγωγής καθιστούν τα αιολικά έργα κρίσιμο στοιχείο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Στη Βόρεια Ευρώπη, μάλιστα, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν το κόστος ψύξης των κέντρων δεδομένων, ενισχύοντας περαιτέρω την αξία των αιολικών συμβολαίων. Στον ευρωπαϊκό Νότο, η αιολική ενέργεια λειτουργεί ως αντίβαρο στις έντονες διακυμάνσεις της ηλιακής παραγωγής, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα στους αγοραστές.

Την ίδια ώρα, η συνεχής πίεση στις τιμές των φωτοβολταϊκών καλλιεργεί προσδοκίες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα στο μέλλον, κρατώντας μέρος της ζήτησης σε στάση αναμονής. Πολλοί εταιρικοί καταναλωτές εμφανίζονται διστακτικοί να «κλειδώσουν» σήμερα τιμές, εκτιμώντας ότι οι συνθήκες της αγοράς θα γίνουν ακόμη πιο ευνοϊκές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αποθήκευση ενέργειας και τα υβριδικά έργα αναδεικνύονται στον καταλύτη της επόμενης ημέρας για τα PPA. Καθώς το pipeline των έργων ΑΠΕ ενσωματώνει ολοένα και περισσότερες λύσεις αποθήκευσης, τα συμβόλαια γίνονται πιο σύνθετα αλλά και πιο λειτουργικά, αντανακλώντας καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες κατανάλωσης. Τα υβριδικά PPA, αν και βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και χωρίς πλήρως τυποποιημένα μοντέλα, θεωρούνται από την αγορά το επόμενο μεγάλο βήμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ισπανία, η οποία πρόσφατα θέσπισε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση υβριδικών και αυτόνομων έργων αποθήκευσης. Η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι θα μειώσει τον επενδυτικό κίνδυνο και θα συμβάλει στον περιορισμό του φαινομένου του «κανιβαλισμού» τιμών, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα τόσο στους παραγωγούς όσο και στους αγοραστές.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η αγορά των PPA περνά σε μια πιο ώριμη και απαιτητική φάση. Η απλή αφθονία έργων δεν αρκεί πλέον. Η ευελιξία, η δυνατότητα αποθήκευσης και ο έξυπνος συνδυασμός τεχνολογιών αναμένεται να καθορίσουν τη νέα γενιά συμβολαίων και να επαναπροσδιορίσουν την ισορροπία ανάμεσα στο κόστος, τον κίνδυνο και την ενεργειακή ασφάλεια.