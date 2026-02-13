Γαλλία: Στόχος η αύξηση της παραγωγής ηλ. ενέργειας χωρίς εκπομπές άνθρακα κατά 20% μέσα στην επόμενη 10ετία

Η Γαλλία θα επιδιώξει να αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικές και ανανεώσιμες πηγές κατά 20% μέσα στην επόμενη δεκαετία και θα δημοσιεύσει σύντομα ένα σχέδιο ηλεκτροδότησης για να συμβάλει στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον πρόσφατα δημοσιευμένο νόμο για τον ενεργειακό σχεδιασμό (PPE) της χώρας, ο Λεσκύρ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με ηγέτες του κλάδου για να συζητήσουν μέτρα στήριξης για τα ηλεκτρικά οχήματα και άλλες επιδοτήσεις ηλεκτροδότησης που θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2027.

«Το σχέδιό μας για την αύξηση της ζήτησης είναι φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό... και η κρατική στήριξη θα έχει λογικό κόστος για τα δημόσια οικονομικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο PPE θέτει στόχους για το ενεργειακό μείγμα της Γαλλίας και ρυθμίζει τους διαγωνισμούς για την αιολική και ηλιακή ενέργεια για 10 χρόνια. Ψηφίστηκε με διάταγμα την Παρασκευή το πρωί, με τρία χρόνια καθυστέρηση, καθώς οι νομοθέτες διαφωνούσαν έντονα σχετικά με τις επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη χρηματοδότηση νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, σε μια περίοδο που η Γαλλία αντιμετωπίζει υψηλό χρέος.

Το PPE θέτει τον στόχο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς άνθρακα στα 585 τεραβατώρες έως το 2030, από το τρέχον επίπεδο των 540 TWh.

Ο στόχος είναι υψηλότερος από όλα τα σενάρια που πρότεινε ο γαλλικός διαχειριστής δικτύου RTE το 2021, παρόλο που οι προβλέψεις για την αύξηση της ζήτησης έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω από τη δημοσίευσή τους, δήλωσε ο Pierre Dennery, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Aurora France.

«Η ρήτρα αναθεώρησης που έχει προγραμματιστεί για το 2027 θα οδηγήσει σε σημαντικές προσαρμογές - είτε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είτε στη νέα πυρηνική ενέργεια, ανάλογα με το ποιο κόμμα θα βρίσκεται στην εξουσία μέχρι τότε», είπε, αναφερόμενος σε ένα τμήμα του PPE που ζητά την αναθεώρηση των στόχων την ίδια χρονιά με τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Το PPE στοχεύει επίσης στο 70% της ενεργειακής κατανάλωσης της Γαλλίας να προέρχεται από αποκαρβονισμένη ηλεκτρική ενέργεια το 2035. Επί του παρόντος, το 60% της κατανάλωσης προέρχεται από πετρέλαιο και φυσικό αέριο και τα παράγωγά τους.

«Είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος. Ο κύριος περιορισμός είναι ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων κεφαλαίου. Μια τέτοια μετάβαση απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και σημαντική οικονομική δέσμευση», δήλωσε ο Domenico De Luca, επικεφαλής εμπορικών συναλλαγών και πωλήσεων της ελβετικής εταιρείας ενέργειας Axpo.

Ο Λεσκύρ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η απόφαση να μειωθούν οι στόχοι της Γαλλίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οφειλόταν στο γεγονός ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξανόταν πιο αργά από το αναμενόμενο – κάτι που ήλπιζε να αλλάξει, μεταξύ άλλων διατηρώντας την υποστήριξη για τους εταιρικούς στόλους ηλεκτρικών οχημάτων και ενδεχομένως προκηρύσσοντας διαγωνισμούς για την τόνωση της κατανάλωσης.

«Μέχρι το 2035 θα έχουμε 7 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα στη Γαλλία, πέντε φορές περισσότερα από ό,τι έχουμε σήμερα», δήλωσε ο Λεσκύρ.

Η PPE της Παρασκευής μείωσε τους στόχους για την αιολική και την ηλιακή ενέργεια κατά περίπου 20%, ενώ οι στόχοι για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 5% έως το 2035.