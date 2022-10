Κομισιόν: Θα εξεταστεί το ιβηρικό μοντέλο πλαφόν στο αέριο

Το σχέδιο που ακολουθείται σε Ισπανία και Πορτογαλία για τον περιορισμό της τιμής του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αξίζει να εξεταστεί για εφαρμογή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Αξίζει πραγματικά να εξεταστεί σε επίπεδο ΕΕ. Υπάρχουν ακόμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, αλλά θέλω να μην αφήσω κανένα σενάριο χωρίς να εξεταστεί", είπε η φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

"I know that Europeans are concerned about inflation, energy bills, and winter.



The best response to Putin's gas blackmail is 🇪🇺 unity and solidarity.



In this spirit, we agreed yesterday on strong measures to address the energy crisis". ↓



President @vonderleyen at #EPlenary pic.twitter.com/JiI2iUId3M