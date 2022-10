Φον ντερ Λάιεν: Προσωρινό πλαφόν στο φυσικό αέριο και κοινές προμήθειες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει προσωρινό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου μέχρι να υιοθετηθεί ένας νέος δείκτης τιμών είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Πράγας, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν θα προτείνει και την κοινή προμήθεια προϊόντων ενέργειας .

"High gas prices are driving electricity prices.



We have to limit this inflationary impact of gas on electricity – everywhere in Europe.



This is why we are ready to discuss a cap on the price of gas that is used to generate electricity."



President @vonderleyen at #EPlenary pic.twitter.com/wYIrSDPc98