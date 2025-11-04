ExxonMobil: Προχωρά σε γεωτρήσεις στην Κρήτη - Έως τα τέλη του α' εξαμήνου του 2027 το γεωτρύπανο

Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση νοτιοδυτικά της Κρήτης αναμένεται να ανακοινώσει η ExxonMobil στη διυπουργική σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια το διήμερο 6-7 Νοεμβρίου, όπου θα συμμετάσχουν τρεις υπουργοί των ΗΠΑ (Κρις Ράιτ, Νταγκ Μπέργκαμ, Μάικλ Ρήγας).

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, το γεωτρύπανο θα μπει το αργότερο στο πρώτο εξάμηνο του 2027, καθώς η αδειοδότηση για ερευνητική γεώτρηση θα απαιτήσει 12-18 μήνες.

Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός θα δαπανήσει περίπου 70-80 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αναζητήσει κοιτάσματα σε μεγάλα βάθη που φτάνουν έως και σε 3.000 μέτρα. Τα αποτελέσματα θα είναι καθοριστικά για την ύπαρξη ή μη υδρογονανθράκων.

Μελέτες έδειξαν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη γεωλογικής δομής παρόμοιας με αυτήν του γιγάντιου αιγυπτιακού κοιτάσματος φυσικού αερίου Zor (800 δισ. κ.μ. αερίου).