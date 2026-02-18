Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών Hνωμένου Βασιλείου 

Σε ιδιαίτερα θερμό και δυναμικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Hνωμένου Βασιλείου (HΒΑ UK), με τίτλο «Ενισχύοντας τη Σταθερότητα: Ενέργεια, Δημόσια Πολιτική και Χρηματοπιστωτικοί Τομείς σε Μετάβαση».

Σε μια sold out εκδήλωση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη ραγδαία μεταμόρφωση του ελληνικού ενεργειακού τοπίου και στη μακροοικονομική σύγκλιση της Ελληνικής Οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στις επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης και στις ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη θέση της χώρας ως περιφερειακού κόμβου ενεργειακής ασφάλειας, καινοτομίας και σχετικών επενδύσεων έντασης κεφαλαίου.

Παράλληλα, εξετάστηκαν ο μετασχηματισμός των ελληνικών τραπεζών και η διαφοροποίηση του μείγματος χρηματοδότησης μεταξύ δανεισμού και κεφαλαίων, καθώς και οι τάσεις αναφορικά με τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου.



Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιπρόεδρος του HBA UK, Αλέξανδρος Τσουρινάκης, Επικεφαλής του London Branch της Eurobank Private Banking Luxembourg, ενώ εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, Επικεφαλής Επικοινωνίας του ΗΒΑ UK.

Στο πάνελ συμμετείχαν:

• Ορέστης Ομράν, Partner στη DLA Piper, Πρόεδρος του Synergia Institute

• Σταύρος Κοκκίνης, Senior Executive, Angel Investor & Advisor

• Δημήτριος Στρατικοπούλος, Managing Partner της Domius Capital Advisors LLP



Οι τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τη στενή σύνδεση ενεργειακής πολιτικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο των τραπεζών και των επενδυτών στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην καρδιά του City του Λονδίνου, σε συνεργασία με τη δικηγορική DLA Piper, με προσέλευση στελεχών από τον τραπεζικό, επενδυτικό και νομικό κλάδο.

Η επιτυχία της βραδιάς επιβεβαίωσε τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και τον ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών ΗΒ ως γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και διεθνών χρηματοοικονομικών και ενεργειακών αγορών.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων, το μήνυμα ήταν σαφές: η Ελλάδα εξελίσσεται σε παράγοντα σταθερότητας και επενδυτικής προοπτικής στην ευρύτερη περιοχή