Energean: Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία του ομίλου

To καλύτερο δ’ τρίμηνο στην ιστορία της σε ό,τι αφορά την παραγωγή ήταν αυτό του 2025, όπως ανακοίνωσε η Energean στο πλαίσιο της καθιερωμένης χρηματιστηριακής ενημέρωσης για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του 2025.

Όπως δήλωσε ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean:

«Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος για το εξαιρετικό τέταρτο τρίμηνο, κατά το οποίο επιτύχαμε αύξηση της παραγωγής κατά 12% σε ετήσια βάση, με μέσο όρο 162 χιλ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως (kboed). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μέση παραγωγή για το σύνολο του έτους να διαμορφωθεί στα 154 kboed (εκ των οποίων τα 113 kboed στο Ισραήλ), δηλαδή στο ανώτατο εύρος της τελευταίας μας καθοδήγησης για την παραγωγή. Σε συνδυασμό με την ισχυρή λειτουργική απόδοση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τη συνεχιζόμενη πειθαρχία μας στο κόστος, καταφέραμε να διατηρήσουμε τα έσοδα από πωλήσεις και το προσαρμοσμένο EBITDAX σε επίπεδα αντίστοιχα με το προηγούμενο έτος, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις μακροοικονομικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου σε ετήσια βάση. Η εταιρεία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα χάρη στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια φυσικού αερίου, με περισσότερα από 20 δισ. δολάρια συμβασιοποιημένα για τις επόμενες δύο δεκαετίες.»

«Το 2026 ξεκίνησε με ισχυρές πωλήσεις στο Ισραήλ, οι οποίες ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 132 kboed από την αρχή του μήνα τον Ιανουάριο. Το έτος αυτό θα είναι καθοριστικό για την Energean, καθώς εξετάζουμε όλες τις επιλογές για τη βελτιστοποίηση της περιουσιακής βάσης και την ανάπτυξη της εταιρείας μέσω πειθαρχημένων και στρατηγικών επενδύσεων, τόσο εντός του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου μας όσο και μέσω επιλεγμένων νέων ευκαιριών.»

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων του 2025

1) Ανθεκτική επιχειρηματική απόδοση παρά το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον

Η μέση παραγωγή του Ομίλου σε ποσοστό συμμετοχής (Working Interest – “W.I.”) το 2025 ανήλθε σε 154 kboed (85% φυσικό αέριο), αντανακλώντας την ισχυρή απόδοση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ιδίως στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή του Ομίλου να διαμορφωθεί στο ανώτατο όριο του αναθεωρημένου εύρους καθοδήγησης των 145–155 kboed. Η παραγωγή του Ομίλου παρέμεινε σταθερή σε σύγκριση με το 2024, παρά την προσωρινή αναστολή δραστηριοτήτων στο Ισραήλ τον Ιούνιο, κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών λόγω περιφερειακών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Τα έσοδα από πωλήσεις ήταν 1,716 δισεκ. δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDAX 1,112 δισεκ. δολάρια , στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

2Υπογραφή νέων μακροπρόθεσμων συμβολαίων φυσικού αερίου και επενδύσεις σε νέες εξαγωγικές υποδομές για αύξηση των πωλήσεων

Υπογράφηκαν νέα μακροπρόθεσμα εγχώρια συμβόλαια φυσικού αερίου, που αντιστοιχούν σε συμβασιοποιημένα έσοδα άνω των 4 δισ. δολαρίων, για την τροφοδοσία νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση φυσικού αερίου στο Ισραήλ.

Ο αγωγός εξαγωγής Nitzana από το Ισραήλ προς την Αίγυπτο εγκρίθηκε και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

3) Συνεχιζόμενη πειθαρχία στο κόστος και στην κατανομή κεφαλαίων

Το κόστος λειτουργίας (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων) διατηρήθηκε στα 6 δολ./boe σε ετήσια βάση.

Τα ταμειακά γενικά και διοικητικά έξοδα (Cash G&A) ελέγχθηκαν αυστηρά στα 38 εκατ. δολάρια.

Οι δαπάνες ανάπτυξης και παραγωγής του Ομίλου ανήλθαν σε 575 εκατ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από το εύρος καθοδήγησης των 580–620 εκατ. δολαρίων, κυρίως λόγω αναβολής κεφαλαιουχικών δαπανών περίπου 50 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Katlan στο 2026.

Ανθεκτικός ισολογισμός, χωρίς βραχυπρόθεσμες λήξεις, μετά την αναχρηματοδότηση των έργων και των εταιρικών ομολόγων κατά το 2025.

Διασφάλιση των αποδόσεων προς τους μετόχους, με επιστροφή 221 εκατ. δολαρίων στους μετόχους το 2025.

Η Energean έλαβε την τελική πληρωμή για το 2025 ύψους 80 εκατ. δολαρίων στην Αίγυπτο από την EGPC, μέρος της οποίας εισπράχθηκε τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.

Οι προοπτικές για το 2026