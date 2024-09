Έλι Κοέν: Η διασύνδεση Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια

Η διασύνδεση Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου αποτελεί «κορυφαία προτεραιότητα» για το Ισραήλ και ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Κοέν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επαφή που είχε με τον Κύπριο ομόλογό του, Γεώργιο Παπαναστασίου.

«Υπογραμμίσαμε την ισχυρή σχέση και τη συνεχή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου και τόνισα τη μεγάλη σημασία του έργου «Great Sea Interconnector» για το Ισραήλ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το έργο «θα συνδέσει το ηλεκτρικό δίκτυο του Ισραήλ με το ευρωπαϊκό μέσω Κύπρου και Ελλάδας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.

«Αυτό το πρωτοποριακό έργο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Ισραήλ, καθώς ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, παρέχει πρόσβαση σε διάφορες αγορές ενέργειας και ενισχύει την ενσωμάτωση του Ισραήλ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο», υπογραμμίζει ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας.

The Great Sea Interconnector is the first actual realization of the prominent concept in our mindset of connectivity and corridors 🇬🇷🇮🇱🇨🇾 @elicoh1 @Skylakakis @IsraelMFA @GreeceMFA @Energy_IL @YpenGr @ASdoukou @ntsafos #GREAT_SEA_INTERCONNECTOR https://t.co/4v8HDyb4fW