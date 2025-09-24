Ελεγκτικό Συνέδριο Γαλλίας: Προβλήματα στη χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος της χώρας

Η γαλλική εταιρεία κοινής ωφελείας Électricité de France (EDF) θα χρειαστεί να επενδύσει περίπου 460 δισ. ευρώ (περίπου 542,39 δισ. δολάρια) έως το 2040, κυρίως στις εγχώριες πυρηνικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της, αλλά το αυξανόμενο χρέος και τα προβλήματα ταμειακών ροών αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, δήλωσε την Τετάρτη το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το Reuters, σχεδόν όλοι οι 57 πυρηνικοί αντιδραστήρες της Γαλλίας είναι άνω των 30 ετών και απαιτούν εκτεταμένη συντήρηση για να συνεχίσουν να λειτουργούν, ακόμη και αν η EDF σχεδιάζει να αναπτύξει άλλους έξι αντιδραστήρες τις επόμενες δεκαετίες.

«Όλα όσα σχετίζονται με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονομίας, αφορούν τους λογαριασμούς ενέργειας», δήλωσε η Ινές Μερσερό, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ακρόαση ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

«Περίπου το ένα πέμπτο των απαιτούμενων επενδύσεων θα πρέπει να διατεθεί για τη διατήρηση του υπάρχοντος πυρηνικού στόλου σε λειτουργία μέχρι να συμπληρώσουν 60 χρόνια, με κόστος περίπου 5 έως 6 δισ. ευρώ ετησίως», ανέφερε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε έκθεση του.

Η εταιρεία κοινής ωφέλειας αναμένεται να οριστικοποιήσει τα σχέδιά της για τους νέους αντιδραστήρες EPR2 έως το τέλος του έτους, ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει το κόστος και να λάβει τελική επενδυτική απόφαση έως το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Το δικαστήριο εκτιμά το συνολικό κόστος των πρώτων έξι αντιδραστήρων σε 75 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η επένδυση στην θυγατρική της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Enedis αναμένεται να κοστίσει άλλα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς το δίκτυο θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να ενισχυθεί, σύμφωνα με την έκθεση.

Η EDF αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στη συγκέντρωση κεφαλαίων για αυτές τις επενδύσεις λόγω του χρέους της, το οποίο αυξήθηκε κατακόρυφα το 2022 κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης, και της πορείας των ταμειακών ροών της, σύμφωνα με την έκθεση.

Η εταιρεία αντιμετώπισε δυσκολίες στην εφαρμογή του νέου μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της, το οποίο αντικατέστησε το παλιό σύστημα που ανέθετε σε τρίτους περίπου το ένα τρίτο της ετήσιας παραγωγής της, καθώς η πτώση των τιμών της αγοράς έπληξε την ικανότητα της EDF να προσελκύσει πελάτες, σύμφωνα με την έκθεση.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, το δικαστήριο προέτρεψε την εταιρεία να συνεχίσει να παρακολουθεί την κερδοφορία των επενδύσεών της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να επιδιώξει μια σαφή κατανομή του κόστους και των κινδύνων μεταξύ του γαλλικού κράτους, της EDF και των πελατών της.

«Αυτό από μόνο του δεν θα λύσει το πρόβλημα του χρέους του ομίλου EDF», δήλωσε η Μερσερό.