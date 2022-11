Κομισιόν: Πρόταση για πλαφόν στο φυσικό αέριο στα 275 ευρώ/μεγαβατώρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ανώτατο όριο τιμής για το φυσικό αέριο 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα στα συμβόλαια TTF για τον επόμενο μήνα, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Κάντρι Σίμσον, σε συνέντευξη Τύπου.

Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η τιμή κινείται στα 119,9 ευρώ, γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για έναν μηχανισμό ο οποίος θα ενεργοποιείται μόνο όταν οι τιμές φτάνουν στα ιλιγγιώδη επίπεδα του καλοκαιριού. Τον Αύγουστο η μεγαβατώρα είχε φτάσει στα 350 ευρώ.

Today, we propose to put a ceiling on the TTF gas price to protect our people and businesses from extreme price hikes.



The new mechanism aims to reduce the volatility on European gas markets while safeguarding the security of gas supply.



