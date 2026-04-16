ΕΕ: «Πράσινο φως» για την κρατική ενίσχυση 3,8 δισ. ευρώ σε ενεργοβόρες βιομηχανίες στη Γερμανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κρατική ενίσχυση ύψους 3,8 δισ. ευρώ προς τη Γερμανία με στόχο τη στήριξη ενεργοβόρων βιομηχανιών που πλήττονται από το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, εν μέσω αυξημένων ενεργειακών πιέσεων που συνδέονται και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στη Γερμανία από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την 31η Δεκεμβρίου 2028 και εντάσσεται στο πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων για τη Συμφωνία Καθαρής βιομηχανίας (Clean Industrial Deal State Aid Framework - CISAF), που στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών.

Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται σε ενεργοβόρους κλάδους και αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο απώλειας ανταγωνιστικότητας λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους. Οι βιομηχανίες θα λαμβάνουν αποζημίωση για μέρος των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, με τις επιχειρήσεις να αποζημιώνονται εκ των υστέρων, αφού οριστικοποιηθούν η κατανάλωση και οι τιμές ρεύματος. Η Επιτροπή κρίνει ότι το μέτρο είναι αναγκαίο και αναλογικό και παράλληλα διασφαλίζεται ότι η ενίσχυση παραμένει προσωρινή και στοχευμένη, με ανώτατη διάρκεια τριών ετών και ελάχιστη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στα 50 ευρώ/MWh.

Κομβικό στοιχείο του γερμανικού προγράμματος είναι η σύνδεση της ενίσχυσης με την πράσινη μετάβαση: οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε έργα που μειώνουν το ενεργειακό κόστος και ενισχύουν την απανθρακοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, των Κρατικών Ενισχύσεων για τη Συμφωνία Καθαρής Βιομηχανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα κρατική ενίσχυση 334 εκατ. ευρώ για ενεργοβόρες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία και 90 εκατ. ευρώ στη Σλοβενία.

Σημειώνεται ότι, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ότι μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης είναι και η χαλάρωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, ώστε τα κράτη να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στήριξης στους πιο ευάλωτους τομείς, όπως η βαριά βιομηχανία, οι μεταφορές και η γεωργία.