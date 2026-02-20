ΔΕΣΦΑ: Στα €984 εκατ. το νέο δεκαετές πλάνο – Εκτός η Διώρυγα Gas της Motor Oil

Στα 984 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου δεκαετούς προγράμματος πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2026-2035. Το επικαιροποιημένο πλάνο αποτυπώνει τη στρατηγική του Διαχειριστή για την επόμενη δεκαετία, ενισχύοντας κρίσιμες υποδομές φυσικού αερίου και ανοίγοντας χώρο για νέα έργα.

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνεται η οριστική απένταξη των έργων που συνδέονταν με το σχεδιαζόμενο FSRU της Διώρυγα Gas, επιλογή που επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα νέων τερματικών LNG στη Νότια Ελλάδα.

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με Motor Oil

Το πλέον ηχηρό στοιχείο του νέου σχεδιασμού είναι η συγκεκριμένη απένταξη του ΔΕΣΦΑ για το FSRU της Διώρυγα Gas, επένδυση που προωθεί η Motor Oil.

Ήδη από το προηγούμενο δεκαετές πρόγραμμα είχε αφαιρεθεί τόσο ο Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός σύνδεσης του FSRU όσο και το έργο ενίσχυσης του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα – Λιβαδειά, μέσω του οποίου θα διοχετευόταν το αέριο στο εθνικό σύστημα. Στο νέο πρόγραμμα, ο Διαχειριστής ξεκαθαρίζει ότι οι σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις από πλευράς της Διώρυγα Gas δεν εκπληρώθηκαν εμπρόθεσμα, με αποτέλεσμα τη λύση της σύμβασης και, κατ’ επέκταση, την οριστική απένταξη των έργων.

Από την πλευρά της, η Motor Oil, έχει απευθυνθεί στη ΡΑΑΕΥ ζητώντας αλλαγές στο υπό έγκριση δεκαετές πρόγραμμα, πριν αυτό λάβει την τελική του μορφή. Στην προσφυγή της υποστηρίζει ότι η αφαίρεση ενός έργου προϋπολογισμού περίπου 400 εκατ. ευρώ δεν συνάδει με τον ρόλο που οφείλει να έχει ένας ουδέτερος Διαχειριστής, επισημαίνοντας πως η απομάκρυνση μιας επιπλέον πύλης LNG από το νότιο σύστημα περιορίζει τον ανταγωνισμό και τις εναλλακτικές επιλογές της αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ζήτημα του κόστους χρήσης της Ρεβυθούσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία, ο αυξημένος ανταγωνισμός για τις περίπου 30-40 διαθέσιμες χρονοθυρίδες εκφόρτωσης έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των χρεώσεων. Το κόστος, όπως αναφέρει, από περίπου 1,2 ευρώ ανά MWh έχει εκτιναχθεί κοντά στα 4 ευρώ ανά MWh, εξέλιξη που –κατά την άποψή της– μετακυλίεται στην ηλεκτροπαραγωγή και επηρεάζει συνολικά τις τιμές ενέργειας.

Παράλληλα, η Motor Oil κάνει λόγο για σημαντικά έσοδα του ΔΕΣΦΑ από τις δημοπρασίες μελλοντικών slots στη Ρεβυθούσα, τα οποία, κατά τους υπολογισμούς της, πλησιάζουν τα 400 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό αφήνονται αιχμές περί ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, δεδομένης της συμμετοχής του Διαχειριστή σε καίριες ενεργειακές υποδομές, όπως η Ρεβυθούσα, το FSRU Αλεξανδρούπολης και ο TAP. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο Διαχειριστής θα πρέπει να διευκολύνει την είσοδο νέων έργων και όχι να υιοθετεί στάση που, όπως εκτιμά, λειτουργεί αποτρεπτικά.

Στο τραπέζι σενάριο παράτασης

Παρά τη σκληρή δημόσια αντιπαράθεση, πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι στο παρασκήνιο βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές μεταξύ ΡΑΑΕΥ και ΔΕΣΦΑ για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά τη χορήγηση χρονικής παράτασης –περίπου τεσσάρων μηνών ή και μεγαλύτερης– προς τη Διώρυγα Gas, ώστε να εκπληρώσει τις εκκρεμείς προϋποθέσεις και να επανεκτιμηθούν οι όροι συνέχισης του έργου.

Σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε έργα – Τι έχει ήδη ολοκληρωθεί

Παράλληλα, από το συνολικό πακέτο των 984 εκατ. ευρώ, περίπου 33 εκατ. ευρώ αφορούν έργα που ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2025, ενώ επιπλέον 399 εκατ. ευρώ συνδέονται με στρατηγικής σημασίας επενδύσεις που επίσης μπήκαν σε τροχιά λειτουργίας στο τέλος της ίδιας χρονιάς.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι Σταθμοί Συμπίεσης σε Κομοτηνή και Αμπελιά, καθώς και ο αγωγός υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί μελλοντικά να υποδεχθεί και υδρογόνο, στοιχείο που εντάσσεται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό για σταδιακή απανθρακοποίηση των δικτύων.

Τα νέα έργα της περιόδου 2026-2035

Στον πυρήνα του νέου προγράμματος περιλαμβάνονται έργα συνολικού ύψους 179 εκατ. ευρώ. Κομβικής σημασίας θεωρείται η σύνδεση της μονάδας Πτολεμαΐδα V και του Αγίου Δημητρίου με το εθνικό σύστημα μεταφοράς, μέσω αγωγού μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων, προϋπολογισμού 69 εκατ. ευρώ, ο οποίος θα είναι τεχνικά έτοιμος για μεταφορά υδρογόνου.

Το έργο τελεί υπό την τελική επενδυτική απόφαση της ΔΕΗ για τη μετατροπή της Πτολεμαΐδας V σε μονάδα φυσικού αερίου, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία δύο μετρητικών σταθμών. Μέρος της επένδυσης θα ανακτηθεί μέσω τελών σύνδεσης, με το υπόλοιπο να εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση και να ανακτάται μέσω τιμολογίων μεταφοράς.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται η τροφοδοσία της Ηπείρου και του Αγρινίου μέσω αλυσίδας μικρής κλίμακας LNG (ssLNG), με δορυφορικό σταθμό στην Ηγουμενίτσα και αγωγό περίπου 68 χιλιομέτρων προς τα Ιωάννινα.

Παράλληλα, προβλέπεται δεύτερη θέση φόρτωσης στη Ρεβυθούσα, ενισχύοντας τη δυναμικότητα του Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων και προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά LNG. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ψηφιακές και φυσικές αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας, εκσυγχρονισμό συστημάτων μέτρησης και ελέγχου σε σταθμούς του ΕΣΦΑ, καθώς και έργα αναβάθμισης του τερματικού ΥΦΑ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για «έξυπνους» σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ, κίνηση που υποδηλώνει διεύρυνση της στρατηγικής του Διαχειριστή σε υποδομές ενεργειακής μετάβασης.