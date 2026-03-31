ΔΕΗ: Το στοίχημα ανάπτυξης στη Ρουμανία με αιχμή τα υβριδικά έργα και την ψηφιοποίηση

Σε μία περίοδο έντονου μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς, η ΔΕΗ στρέφει στρατηγικά το βλέμμα της στη Ρουμανία, αναγνωρίζοντάς την ως μία από τις πλέον δυναμικές και εξελισσόμενες αγορές στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η χώρα βρίσκεται σε τροχιά ενεργειακής μετάβασης προς ένα πιο «πράσινο» μοντέλο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της επιχείρησης, μπορεί να υποστηρίξει σημαντικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της, διπλασιάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ της μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Σταθερή επέκταση με στόχο τα 2 GW

Η σημερινή εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου στη Ρουμανία ανέρχεται σε 1.561 MW, με κυρίαρχο ρόλο των αιολικών έργων, τα οποία καλύπτουν περίπου τα τρία τέταρτα του χαρτοφυλακίου. Τα φωτοβολταϊκά ακολουθούν, ενώ ένα μικρό ποσοστό αφορά άλλες τεχνολογίες.

Σε επίπεδο παραγωγής, η συντριπτική πλειονότητα της παραγόμενης ενέργειας προέρχεται από τα αιολικά. Ο συνολικός όγκος παραγωγής διαμορφώνεται σε πάνω από 2.100 GWh, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σημασία των έργων αυτών για το ενεργειακό αποτύπωμα της εταιρείας στη χώρα.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η επίτευξη ισχύος της τάξης των 2 GW έως το τέλος του 2026, μέσα από νέες επενδύσεις και ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών.

Υβριδικά έργα και αποθήκευση στο επίκεντρο

Πέρα από την ποσοτική ανάπτυξη, η ΔΕΗ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μεταβολή του ίδιου του μοντέλου παραγωγής. Η εταιρεία προωθεί πλέον έργα που συνδυάζουν διαφορετικές τεχνολογίες, κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά, μαζί με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Όπως επισημαίνεται από στελέχη της επιχείρησης, η αξία στον ενεργειακό τομέα δεν καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από την εγκατεστημένη ισχύ, αλλά από την ευελιξία και την ικανότητα διαχείρισης της παραγωγής. Η αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των υποδομών, αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξισορρόπηση του συστήματος.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη αναβαθμίσεις υφιστάμενων έργων ώστε να ενσωματώσουν δυνατότητες αποθήκευσης, ενώ νέα projects προχωρούν σε διάφορα στάδια ωρίμανσης.

Διαφορετικό ενεργειακό προφίλ, νέες συνέργειες

Η Ρουμανία προσφέρει ένα διαφοροποιημένο δυναμικό ΑΠΕ σε σχέση με την Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική αξία της για τον όμιλο. Οι κλιματικές και γεωγραφικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη αιολικών έργων, δημιουργώντας συμπληρωματικότητα στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ.

Αυτή η διαφοροποίηση επιτρέπει τη δημιουργία διασυνοριακών συνεργειών και βελτιστοποίηση της παραγωγής σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής.

Προκλήσεις σε δίκτυα και αδειοδοτήσεις

Παρά τις θετικές προοπτικές, η υλοποίηση των έργων δεν στερείται προκλήσεων. Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για την ταχύτητα ανάπτυξης, ενώ το ρυθμιστικό πλαίσιο καλείται να προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα στους επενδυτές.

Η ανάγκη για επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών είναι έντονη, αν και πρόσφατες κινήσεις των ρουμανικών αρχών για την εκκαθάριση ανενεργών έργων από τη «δεξαμενή» αδειών θεωρούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει διαφοροποιήσεις εντός της χώρας, με το βόρειο και το νότιο τμήμα να παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση.

Prowind North: Εμβληματική επένδυση

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής της ΔΕΗ αποτελεί το έργο Prowind North, ένα μεγάλο αιολικό πάρκο στην περιοχή Βασλούι. Η πρώτη φάση βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με δεκάδες ανεμογεννήτριες να έχουν εγκατασταθεί και τις εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο να εξελίσσονται.

Με την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης, το έργο αναμένεται να φτάσει σημαντικά υψηλότερη ισχύ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στη χώρα.

Ενέργεια, ψηφιοποίηση και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πέρα από τις κλασικές ενεργειακές επενδύσεις, η ΔΕΗ βλέπει και έναν νέο ρόλο να διαμορφώνεται για τον κλάδο, αυτόν της υποστήριξης της ψηφιακής οικονομίας. Η ανάπτυξη καθαρής και ευέλικτης παραγωγής, σε συνδυασμό με ψηφιοποιημένα δίκτυα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη στήριξη υποδομών όπως τα data centers και εφαρμογές Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η προοπτική αυτή ανοίγει ένα νέο πεδίο δραστηριοποίησης, όπου η ενέργεια και η τεχνολογία συγκλίνουν, ενισχύοντας τον ρόλο εταιρειών όπως η ΔΕΗ στο ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα.

Με τη Ρουμανία να εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της διεθνούς της παρουσίας, η ΔΕΗ επιχειρεί να συνδυάσει ανάπτυξη ισχύος, τεχνολογική καινοτομία και στρατηγική διαφοροποίηση, σε μία αγορά που δείχνει να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά για μακροπρόθεσμη αξία.