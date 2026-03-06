ΔΕΗ: Πώς επενδύει στο μέλλον της αποθήκευσης ενέργειας – Το στρατηγικό deal με τη Metlen

Την ανάπτυξη ενός ευρύτατου πλέγματος συνεργασιών με ισχυρούς ενεργειακούς ομίλους επιταχύνει η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να ενισχύσει τη θέση της ως βασικός παίκτης της πράσινης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η στρατηγική που ακολουθεί η διοίκηση του ομίλου βασίζεται σε έναν συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης, εξαγορών και συνεργασιών με διεθνείς εταίρους. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού οικοσυστήματος που θα περιλαμβάνει παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, υποδομές αποθήκευσης και σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα συμμαχία με τη Metlen στην αποθήκευση ενέργειας

Το πιο πρόσφατο βήμα σε αυτή τη στρατηγική συνεργασιών ήρθε με τη συμφωνία της ΔΕΗ με τη Metlen Energy & Metals για την από κοινού ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Χθες ΔΕΗ και Metlen προχώρησαν σε μια σημαντική στρατηγική κίνηση, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για την επιτάχυνση της ανάπτυξης έργων αποθήκευσης ενέργειας και ενισχύοντας τη θέση τους στο ηλεκτρικό σύστημα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς οι δύο όμιλοι έχουν τοποθετήσει την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης στο επίκεντρο των επιχειρηματικών τους πλάνων για τα επόμενα χρόνια.

Η νέα κοινή εταιρεία, με ισότιμη συμμετοχή 50%, θα αναλάβει την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου συστημάτων αποθήκευσης συνολικής ισχύος έως 1.500 MW και ενεργειακής χωρητικότητας 3.000 MWh. Τα έργα θα υλοποιηθούν σε τρεις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία. Για τη ΔΕΗ, η συμφωνία επιταχύνει την υλοποίηση σημαντικού μέρους του στόχου της στην αποθήκευση ενέργειας μέσα στην επόμενη τριετία, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα και την αποτελεσματική λειτουργία των έργων. Για τη METLEN, αποτελεί κομβικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στα έργα αποθήκευσης στην Ευρώπη και την επιτάχυνση του επενδυτικού της σχεδίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δύο εταιρειών, περίπου 1.000 MW από το συνολικό χαρτοφυλάκιο αναμένεται να προχωρήσουν σε υλοποίηση έως τις αρχές του 2027, δημιουργώντας μια σημαντική υποδομή που θα στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις συγκεκριμένες αγορές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Metlen θα αναλάβει κυρίως τον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε ενεργειακές υποδομές, ενώ η ΔΕΗ θα επικεντρωθεί στη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας και στη λειτουργία των μονάδων στο πλαίσιο των ηλεκτρικών αγορών της περιοχής.

Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν αποτελεί την πρώτη σύμπραξη των δύο ομίλων. Ήδη από το 2024 είχαν συνεργαστεί για την ανάπτυξη μεγάλου χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων σε Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία, το οποίο στη συνέχεια αποκτήθηκε από τη ΔΕΗ.

Γιατί η αποθήκευση γίνεται το νέο «κλειδί» της ενέργειας

Η επένδυση στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται πλέον κομβική για τη λειτουργία των σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων.

Η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, γεγονός που δημιουργεί συχνά μεγάλες διακυμάνσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περιόδους υψηλής παραγωγής μπορεί να εμφανίζονται πλεονάσματα, ενώ σε ώρες αιχμής η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά.

Τα συστήματα αποθήκευσης επιτρέπουν τη μεταφορά ενέργειας από τις ώρες χαμηλής ζήτησης σε περιόδους υψηλής κατανάλωσης. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ, ενισχύεται η σταθερότητα του δικτύου και δημιουργούνται νέες ευκαιρίες εσόδων για τις ενεργειακές εταιρείες.

Παράλληλα, οι μονάδες αποθήκευσης αποκτούν σημαντικό ρόλο και στην αγορά ευελιξίας, η οποία εξελίσσεται σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Μέσω των μπαταριών, οι εταιρείες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης του συστήματος, ρύθμισης συχνότητας και κάλυψης αιχμών ζήτησης μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Διεθνής επέκταση και μεγάλα deals

Η συνεργασία με τη Metlen εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πλάνο που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ για την ενίσχυση της παρουσίας της εκτός Ελλάδας.

Μία από τις σημαντικές κινήσεις ήταν η εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ισχύος 774 MW στη Ρουμανία από την Evryo Group, η οποία ελέγχεται από επενδυτικά κεφάλαια της αυστραλιανής Macquarie.

Παράλληλα, ο όμιλος έχει αναπτύξει συνεργασία με τον γερμανικό ενεργειακό κολοσσό RWE για την κατασκευή ενός μεγάλου συμπλέγματος φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος περίπου 940 MW στην περιοχή των πρώην λιγνιτωρυχείων στο Αμύνταιο.

Καθοριστική για το διεθνές αποτύπωμα της ΔΕΗ υπήρξε και η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, μια συμφωνία που ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της εταιρείας στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το επενδυτικό σχέδιο μέχρι το 2028

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που παρουσίασε η διοίκηση του ομίλου στο Capital Markets Day στο Λονδίνο, η ΔΕΗ στοχεύει μέχρι το 2028 να αναπτύξει χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ισχύος περίπου 12,7 GW.

Για την υποστήριξη αυτού του στόχου προβλέπεται η δημιουργία συνολικά 7,5 GW ευέλικτης ισχύος, που θα περιλαμβάνει:

περίπου 1,4 GW συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες

περισσότερα από 3 GW υδροηλεκτρικών έργων

περίπου 2,8 GW νέων ευέλικτων μονάδων φυσικού αερίου.

Τα υδροηλεκτρικά έργα αναμένεται να καλύπτουν σχεδόν το 44% της ευέλικτης παραγωγής του ομίλου, ενώ οι μπαταρίες θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 19%.

Στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, ισχύος περίπου 3,2 GW, σχεδιάζεται η προσθήκη νέων έργων καθώς και η ανάπτυξη συστημάτων αντλησιοταμίευσης σε πρώην λιγνιτικές περιοχές.

Άνοιγμα και σε νέες τεχνολογίες μπαταριών

Παράλληλα με τις μεγάλες επενδύσεις σε έργα υποδομών, η ΔΕΗ επιχειρεί να τοποθετηθεί και σε νέες τεχνολογίες αποθήκευσης.

Στο πλαίσιο αυτό απέκτησε στρατηγική συμμετοχή στην ελληνική θυγατρική της γερμανικής εταιρείας CMBlu Energy, η οποία σχεδιάζει την ανάπτυξη μονάδας παραγωγής οργανικών μπαταριών στην Ελλάδα. Η συμμετοχή της ΔΕΗ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήλθε περίπου στα 20 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου να αποκτήσει έγκαιρη παρουσία σε νέες τεχνολογίες αποθήκευσης, οι οποίες αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της επόμενης δεκαετίας.

Στόχος ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό οικοσύστημα

Καθώς η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετασχηματίζεται, η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η αποθήκευση και η διαχείριση ενέργειας τείνουν να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα.

Για τη ΔΕΗ, η ανάπτυξη αυτού του ολοκληρωμένου μοντέλου αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εκτιμάται ότι θα καλύπτουν περίπου το 77% του συνολικού ενεργειακού μείγματος του ομίλου, έναντι περίπου 51% σήμερα.

Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα, η δημιουργία ισχυρών συνεργασιών και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες φαίνεται να αποτελούν το βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση των ισορροπιών στη νέα ενεργειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.