ΔΕΗ: «Γκάζι» σε υδροηλεκτρικά και αποθήκευση - Επανεκκίνηση για τη Μεσοχώρα

Σε φάση εντατικοποίησης των επενδύσεων στην υδροηλεκτρική ενέργεια βρίσκεται η ΔΕΗ, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με ευέλικτη παραγωγή και έργα αποθήκευσης που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στο νέο ενεργειακό τοπίο. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η αξιοποίηση τόσο μεγάλων υδροηλεκτρικών όσο και μικρότερων μονάδων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της «πράσινης» ισχύος του συστήματος.

Κομβικό έργο αποτελεί ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Μεσοχώρας, ισχύος 161,6 MW, ο οποίος επανέρχεται δυναμικά στο επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης μετά από πολυετή καθυστέρηση. Η ΔΕΗ σχεδιάζει την έναρξη των εργασιών ολοκλήρωσης έως τα τέλη του 2026, με στόχο τη λειτουργία του έργου το 2028.

Η Μεσοχώρα, στον άνω ρου του Αχελώου, αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ενεργειακού έργου που «πάγωσε» επί δεκαετίες. Αν και είχε ολοκληρωθεί κατασκευαστικά ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία λόγω αντιδράσεων που συνδέθηκαν αρχικά με την εκτροπή του ποταμού. Η πρόσφατη δικαστική «εκκαθάριση» του τοπίου, με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, άνοιξε τον δρόμο για την επανεκκίνησή του.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο σταθμός θα διαθέτει δύο κύριες μονάδες των 80 MW και μία μικρότερη των 1,6 MW, με εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή που θα προσεγγίζει τις 384 GWh.

Στόχος έως 2 GW νέας υδροηλεκτρικής ισχύος

Η επανεκκίνηση της Μεσοχώρας αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου προγράμματος. Η ΔΕΗ εξετάζει την προσθήκη έως και 2 GW υδροηλεκτρικής ισχύος τα επόμενα χρόνια, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος και να στηρίξει τη διείσδυση των ΑΠΕ.

Τα υδροηλεκτρικά έργα, στα οποία αναφέρθηκε πρόσφατα και ο πρωθυπουργός, Κυρ. Μητσοτάκης, θεωρούνται κρίσιμα όχι μόνο για την παραγωγή καθαρής ενέργειας, αλλά και για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και ακραίων φαινομένων, καθώς συμβάλλουν τόσο στην αντιπλημμυρική προστασία όσο και στην άρδευση.

Σήμερα, η ΔΕΗ διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο 27 υδροηλεκτρικών σταθμών, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα της ανανεώσιμης παραγωγής στην Ελλάδα και προσφέρουν πολύτιμη ευελιξία στο σύστημα, ιδίως σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας των τιμών.

Έμφαση και στην αντλησιοταμίευση

Παράλληλα με τα συμβατικά υδροηλεκτρικά, η ΔΕΗ δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη έργων αντλησιοταμίευσης, τα οποία λειτουργούν ως «μπαταρίες» μεγάλης κλίμακας για το σύστημα.

Τα έργα αυτά επιτρέπουν την αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά και αιολικά, όταν η παραγωγή είναι αυξημένη και τη διοχέτευσή της στο δίκτυο σε περιόδους υψηλής ζήτησης, συμβάλλοντας στην εξομάλυνση των τιμών και στην ασφάλεια εφοδιασμού.

Στο pipeline της εταιρείας περιλαμβάνονται πέντε μεγάλα projects αντλησιοταμίευσης, συνολικής ισχύος που προσεγγίζει το 1,5 GW, σε περιοχές όπως η Κοζάνη, η Μεγαλόπολη, η Βέροια και η Πτολεμαΐδα. Τα έργα αυτά έχουν ήδη λάβει τις σχετικές άδειες και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης.

Νέα έργα σε εξέλιξη

Στο μεταξύ, εντός του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και το υδροηλεκτρικό έργο στο Μετσοβίτικο, συνολικής ισχύος 29 MW, το οποίο θα ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγική βάση της ΔΕΗ.

Η συνολική στρατηγική της επιχείρησης εστιάζει στη διατήρηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου υδροηλεκτρικού στόλου, αλλά και στην ανάπτυξη νέων υποδομών που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τις ΑΠΕ.

Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη διείσδυση μεταβλητών πηγών, τα υδροηλεκτρικά και τα έργα αποθήκευσης αποκτούν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο, με τη ΔΕΗ να επιδιώκει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της ενεργειακής μετάβασης.