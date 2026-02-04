Chevron: Κατ' αρχήν συμφωνία με εταιρεία του Κατάρ για εξερεύνηση στις ακτές της Συρίας

Η Chevron υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης (MoU), ή κατ’ αρχήν συμφωνία, με τη Syrian Petroleum Company και την εταιρεία UCC Holding του Κατάρ για την αξιολόγηση της εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών της Συρίας, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας.

Η ακτή της Συρίας στην ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται μεταξύ σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Η Chevron ήδη εκμεταλλεύεται το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ, το μεγαλύτερο ενεργειακό περιουσιακό στοιχείο της χώρας.

Το 2013, η ρωσική εταιρεία Soyuzneftegaz υπέγραψε συμφωνία για την εξερεύνηση των ανοικτών ακτών της Συρίας, αλλά το έργο εγκαταλείφθηκε δύο χρόνια αργότερα, εν μέσω της μακροχρόνιας εμφύλιας σύρραξης που μαίνεται στη χώρα.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πετρελαίου της Συρίας προέρχεται από χερσαία κοιτάσματα στη βορειοανατολική περιοχή, όπως το κοίτασμα Al-Omar.

Η UCC Holding είναι θυγατρική της Power International Holding με έδρα το Κατάρ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.