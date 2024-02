Το big thing στα telecoms και το σχέδιο ΔΕΗ για οπτικές ίνες

Το μέλλον στα telecoms είναι συνώνυμο των οπτικών ινών. Των τηλεπικοινωνιών λεωφόρων μέσω των οποίων θα διακινούνται με μεγάλες ταχύτητες τα data και όλες οι υπηρεσίες που θα δίνονται στο μέλλον.

Τα πάντα θα γυρίσουν σε Fiber to the Home (FTTH), στην τεχνολογία που φέρνει το οπτικό δίκτυο κατευθείαν στο σπίτι. Και κάθε πάροχος στην Ελλάδα, ΟΤΕ, Nova, Vodafone, για να πουλήσει τέτοιες υπηρεσίες, θα πρέπει να έχει, είτε τη δική του υποδομή οπτικής ίνας, είτε να τη νοικιάζει στη χονδρική.

Κάπου εδώ υπεισέρχεται στην κουβέντα η ΔΕΗ και το σχέδιο να μπει στο παιχνίδι με εναέρια οπτική ίνα, αντί για υπόγεια. Το μοντέλο ανάπτυξης οπτικών ινών κατά μήκος μέρους των 242.000 χιλιομέτρων του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ είναι λιγότερο περίπλοκο, λιγότερο χρονοβόρο και κυρίως λιγότερο κοστοβόρο απ' ότι μια υπόγεια εγκατάσταση.

Αυτό σημαίνει ότι και το κόστος ενοικίασης από τους παρόχους μέρους της χωρητικότητας του δικτύου οπτικών ινών που θα περάσει η επιχείρηση, θα είναι χαμηλότερο, άρα και η υπηρεσία που θα παρέχουν αυτοί με τη σειρά τους προς τους καταναλωτές θα είναι φθηνότερη.

Εκεί ακριβώς πατά το συγκεκριμένο business case της επιχείρησης, κίνηση που δεν έχει καμία σχέση με τη «φιλολογία» ότι η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη λιανική των τηλεπικοινωνιών.

Το παιχνίδι στη χονδρική την ενδιαφέρει, όχι να εξαγοράσει κάποιο παίκτη των telecoms, αφού το αντικείμενο αυτό είναι εντελώς έξω από τη δική τους δουλειά, όπως εξηγούν πηγές της, απαντώντας στη σεναριολογία περί δήθεν ενδιαφέροντος του ομίλου για απόκτηση της Nova.

Το είπε με όσο πιο μεγαλύτερη σαφήνεια θα μπορούσε τον Ιανουάριο, παρουσιάζοντας στους αναλυτές το business plan (σελ. 26) του ομίλου, στο Λονδίνο, ο επικεφαλής της Γ. Στάσσης, λέγοντας ότι η ΔΕΗ θέλει να γίνει ο κορυφαίος προμηθευτής στη χονδρική, υπηρεσιών οπτικής ίνας, έχοντας ένα «μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τη δυνατότητα χαμηλού κόστους και γρήγορης εγκατάστασης μέσω των υφιστάμενων υποδομών».

Και γι' αυτό, το επιχειρηματικό σχέδιο αναφέρει ρητά ότι πρόκειται να επενδύσει 680 εκατ. ευρώ στην προσεχή τριετία (2024-2026), με στόχο 1 εκατομμύριο συνδέσεις μέχρι το 2030.

Κίνηση που εκτιμάται ότι θα της αποφέρει έσοδα γύρω στα 120 εκατ ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αφού θεωρείται δεδομένο το ενδιαφέρον από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την ενοικίαση φθηνής χωρητικότητας πάνω στις οπτικές ίνες που από φέτος ξεκινά να απλώνει πιο δυναμικά πάνω στα δίκτυά του ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ο στόχος του πλάνου που θα αρχίσει να ξετυλίγεται σταδιακά τους επόμενους μήνες, είναι η οπτική ίνα, να έχει ταχύτητα της τάξης των 1.000 Mbps και να ακολουθήσει ένα μοντέλο ανάπτυξης παρόμοιο με εκείνο της Enel στην Ιταλία για την «παροχή πρόσβασης σε οπτικές ίνες που θα διασφαλίζουν υψηλά δεδομένα συνδέσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα», όπως αναφέρει το νέο της πλάνο.

Σε δεύτερη μόνο φάση και όταν θα έχει τοποθετηθεί και αναπτυχθεί το οπτικό δίκτυο, τότε θα μπορούσε να φιλοξενήσει και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 5G, επένδυση που θα απαιτούσε συμμαχία με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Στην Ελλάδα, όλες οι μελέτες δείχνουν ότι έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι η διείσδυση του Fiber to the Home είναι περιορισμένη συγκριτικά πάντα με άλλες χώρες και ότι οι χρεώσεις στο ίντερνετ είναι ακριβές. Και είναι πιθανό με την είσοδο της ΔΕΗ στο παιχνίδι να βελτιωθούν και οι τρεις αυτοί δείκτες, μαζί και οι τιμές, αφού το κόστος ανάπτυξης της υπέργειας οπτικής ίνας είναι αισθητά χαμηλότερο από εκείνο της υπόγειας.

Τα δίκτυα οπτικών ινών στην Ελλάδα και το Fiber to the Home (FTTH) έχουν ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουν να τερματίζουν στους συνδρομητές, δηλαδή σε ένα τερματικό σημείο, τοποθετημένο σε κουτί στον εσωτερικό χώρο των κατοικιών.

Ο εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών δικτύων χαλκού της χώρας ξεκίνησε επί της ουσίας το 2010. Τότε, ο ΟΤΕ άρχισε να μετατρέπει τμήμα του δικτύου χαλκού σε Fiber to the Cabinet (FTTC), την τεχνολογία πριν από το Fiber to the Home, σύμφωνα με την οποία, η οπτική ίνα έφτανε έως τον τοπικό διανεμητή (καμπίνα) και μέχρι την κατοικία χρησιμοποιούνταν καλώδια χαλκού. Σταδιακά οι ταχύτητες σύνδεσης άρχισαν να αυξάνονται και από τα 24 Mbps, να φτάνουν στα 50 Mbps, μετά να ανεβαίνουν στα 100 Mbps και στα 200 Mbps.

Το 2018, ο ΟΤΕ άρχισε να κάνει τις πρώτες συνδέσεις Fiber to the Home, δηλαδή η οπτική ίνα να φτάνει μέχρι το σπίτι, μια πολύ ακριβή και χρονοβόρα διαδικασία, λόγω της υπόγειας εγκατάστασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΤΕ, μέσα σε διάστημα μιας 5ετιας οι συνδέσεις οπτικής ίνας στην Ελλάδα είχαν φτάσει να καλύπτουν στα τέλη του έτους, 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.