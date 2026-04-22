Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως

Στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως ως προς τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή βρίσκεται η Ελλάδα, με ποσοστά διπλάσια από τον ευρωπαϊκό και σχεδόν τριπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο σύμφωνα με την ετήσια Παγκόσμια Επισκόπηση Ηλεκτρικής Ενέργειας του think tank Ember.

H έκθεση αναλύει τα δεδομένα της ηλεκτροπαραγωγής από 215 χώρες του κόσμου για το 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν:

-Η Ελλάδα είναι στην 3η θέση ως προς το ποσοστό ηλιακής ενέργειας στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με 22% από 20% το 2024. Στην πρώτη θέση είναι η Ουγγαρία με 27% και στη δεύτερη θέση η Χιλή με 25%. Ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι στο 8,7% και στην ΕΕ είναι στο 13,1%. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ηλιακή ενέργεια κατά κεφαλήν, η χώρα μας είναι στην 6η θέση με 1300 κιλοβατώρες ετησίως.

-Σε ό,τι αφορά την αιολική ενέργεια και το ποσοστό της επί του συνόλου της ηλεκτροπαραγωγής η Ελλάδα είναι στην 9η θέση με ποσοστό 20%. Ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι στο 8,5% και στην ΕΕ διαμορφώνεται στο 17,1%.

Όπως σημειώνεται, διεθνώς οι καθαρές πηγές ενέργειας αναπτύχθηκαν αρκετά γρήγορα ώστε να καλύψουν όλη τη νέα ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2025, αποτρέποντας έτσι την αύξηση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων. Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά από το 2020 χωρίς αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και μόνο η πέμπτη χρονιά χωρίς αύξηση αυτόν τον αιώνα. Η Κίνα και η Ινδία, ιστορικά οι χώρες που συνέβαλαν περισσότερο στην παγκόσμια αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, κατέγραψαν πτώση στην παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2025. Και στις δύο χώρες, τα ρεκόρ προσθηκών καθαρής ενέργειας ξεπέρασαν την αύξηση της ζήτησης.

Η ηλιακή ενέργεια κάλυψε τα τρία τέταρτα της καθαρής αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 ενώ η άνοδος που κατέγραψε ήταν 18 φορές μεγαλύτερη από αυτή του φυσικού αερίου, του μόνου ορυκτού καυσίμου που αυξήθηκε το 2025. Η παγκόσμια παραγωγή ηλιακής ενέργειας είναι πλέον στο ίδιο μέγεθος με τη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.