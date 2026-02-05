Aλλαγή σκυτάλης στον ΔΕΣΦΑ: Νέα εποχή με τη Μαρία Σφερρούτσα στο τιμόνι

Αλλαγή έρχεται στο τιμόνι του ΔΕΣΦΑ, καθώς η Μαρία Ρίτα Γκάλι αποχωρεί από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου και τη σκυτάλη αναλαμβάνει η Μαρία Σφερρούτσα, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη του ευρωπαϊκού ενεργειακού χώρου. Η αλλαγή ηγεσίας έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων για την αγορά ενέργειας, με την ενεργειακή ασφάλεια και τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η νέα Ιταλίδα μάνατζερ, προερχόμενη από τον όμιλο Snam, αναμένεται να δώσει νέο στρατηγικό αποτύπωμα στον ελληνικό Διαχειριστή, αξιοποιώντας τη μακρά διεθνή της εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας έργα φυσικού αερίου και υποδομών.

Από το Παλέρμο στην κορυφή της ευρωπαϊκής ενέργειας

Γεννημένη στο Παλέρμο της Ιταλίας, η Μαρία Σφερρούτσα είναι απόφοιτος Βιομηχανικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Παλέρμο. Εισήλθε στον ενεργειακό κλάδο το 1995, σε μια εποχή όπου οι γυναίκες μηχανικοί αποτελούσαν μειοψηφία, και από τα πρώτα της βήματα επέλεξε να κινηθεί στον απαιτητικό χώρο της ενέργειας.

Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε στη General Electric, όπου εργάστηκε σε εφαρμογές συμπιεστών, έργα και πωλήσεις, αποκτώντας εμπειρία τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη.

Το 2017 εντάχθηκε στον όμιλο Baker Hughes, αναλαμβάνοντας καίριες θέσεις ευθύνης. Από την προεδρία του τομέα LNG και Global Services μέχρι τον ρόλο της Senior Vice President για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η Σφερούτσα ηγήθηκε στρατηγικών έργων, ψηφιακών μετασχηματισμών και διεθνών συνεργασιών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του LNG.

Από το 2021 κατείχε τη θέση της Executive Vice President International Engineering, Construction & Solutions στη Snam, έχοντας υπό την ευθύνη της διεθνή έργα υποδομών κομβικής σημασίας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και στήριξαν τον ενεργειακό μετασχηματισμό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Linea Adriatica, ένα έργο-ορόσημο για το ιταλικό δίκτυο φυσικού αερίου.

Η ίδια έχει επανειλημμένα τονίσει τον ρόλο του φυσικού αερίου και του LNG ως «γέφυρα» στην πορεία προς τις ανανεώσιμες πηγές, επισημαίνοντας ότι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας αποτελεί βασικό πυλώνα τόσο για τη μείωση των εκπομπών όσο και για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Νέα στρατηγική για τον ελληνικό Διαχειριστή

Με την ανάληψη της ηγεσίας στον ΔΕΣΦΑ, η Μαρία Σφερρούτσα αναμένεται να φέρει μια πιο διεθνοποιημένη και τεχνολογικά προσανατολισμένη προσέγγιση στη λειτουργία του ελληνικού δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι θα δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων, στη βιωσιμότητα των υποδομών και στην προσαρμογή του συστήματος στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης.

Παράλληλα, η νέα CEO έχει ξεχωρίσει διεθνώς για το μοντέλο ηγεσίας που προωθεί, βασισμένο στη δύναμη της ομάδας και στη συμπερίληψη. Σε δημόσιες τοποθετήσεις της έχει επισημάνει ότι η καινοτομία γεννιέται από ομάδες με διαφορετικά υπόβαθρα, δεξιότητες και τρόπους σκέψης, μια φιλοσοφία που αναμένεται να αποτυπωθεί και στον τρόπο διοίκησης του ΔΕΣΦΑ.

Το κλείσιμο ενός κύκλου για τη Μαρία Ρίτα Γκάλι

Η αποχώρηση της Μαρία Ρίτα Γκάλι κλείνει έναν πενταετή κύκλο στην κορυφή του ΔΕΣΦΑ. Διορισμένη τον Φεβρουάριο του 2021, προερχόμενη επίσης από τη Snam, γνώριζε σε βάθος την ελληνική αγορά ενέργειας ήδη από τη διαδικασία εξαγοράς του Διαχειριστή το 2018 και τη θητεία της ως πρόεδρος της SENFLUGA Energy Holdings. Η παρουσία της σημαδεύτηκε από κρίσιμες αποφάσεις, προκλήσεις αλλά και έντονη δημόσια κριτική.

Φεβρουάριο ήρθε, Φεβρουάριο αποχωρεί, αφήνοντας πίσω της έναν ΔΕΣΦΑ σε φάση μετάβασης και μια διοίκηση που περνά πλέον σε νέα χέρια.

Η έλευση της Μαρίας Σφερρούτσα σηματοδοτεί, όχι απλώς μια αλλαγή προσώπων αλλά μια προσπάθεια επανατοποθέτησης του ελληνικού Διαχειριστή στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, σε μια συγκυρία όπου οι υποδομές φυσικού αερίου καλούνται να διαδραματίσουν ρόλο-κλειδί στο ενεργειακό μέλλον της χώρας.