Αλεξανδρούπολη: Ο νέος ενεργειακός και αμυντικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Εν μέσω καταιγιστικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και υπό το πρίσμα των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή αγορά, το 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θέτει στο επίκεντρο τη γεωπολιτική και γεω-ενεργειακή σημασία της ευρύτερης περιοχής.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη και το παρών θα δώσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας.

Γεωπολιτική, Eνέργεια, Oικονομία και Συνταγματική Αναθεώρηση

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει τον οδικό χάρτη για τη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης που αξιοποιεί το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θέτοντας στο μικροσκόπιο τους βασικούς πυλώνες που μετασχηματίζουν την περιοχή. Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται, το Φόρουμ θα αναλύσει πώς η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορεί να αποτελέσει διεθνές ενεργειακό σταυροδρόμι στρατηγικής σημασίας. Επίσης, η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και η αναβάθμιση των υποδομών αποτελούν σημαντική παράμετρο της οικονομικής μεγέθυνσης, με στόχο τη μετατροπή της τοπικής οικονομίας σε εξωστρεφή δύναμη.

Παράλληλα επί τάπητος θα τεθούν η ενίσχυση των εξαγωγών και του τουρισμού καθώς και ο μετασχηματισμός της πρωτογενούς παραγωγής μέσω της καινοτομίας, ενώ η δημογραφική αναζωογόνηση της περιοχής και ο εκσυγχρονισμός των δομών υγείας τίθενται ως άμεσες προτεραιότητες για τη βιωσιμότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πέρα από τα γεωπολιτικά, το East Macedonia Thrace Forum IV ανοίγει τον διάλογο και για τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές στη χώρα, όπως η επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Σημαίνοντες εκπρόσωποι στις συζητήσεις

Στο βήμα του Φόρουμ θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι: Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής και πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αικατερίνη Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Βασιλική Κουτσούκου, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Στράτος Κοντός, Δήμαρχος Ξάνθης, Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Ορεστιάδας, Παναγιώτης Καλακίκος, Δήμαρχος Σουφλίου, Geoffrey Pyatt, Assistant Secretary of State for Energy Resources U.S. Department of State 2022-2025, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Υπερταμείο, Άντζελα Βαρελά, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Γιώργος Κρεμλής, Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στη Βουλγαρία EPLO, Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βιομηχανιών Ελλάδος, Ευάγγελος Ρούφος, Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ελένη Ροφαέλα, Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων και Αντώνης Γραβάνης, Συντονιστής του Γραφείου Βρυξελλών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με την ευγενκή υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επίσημοι Συνεργάτες: ΔΕΗ, JTI

Χορηγοί: Gastrade, ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Hill International, Μεταλλεία Θράκης

Υποστηρικτές: EnEarth, Όμιλος Πλαστικά Θράκης, Eco Hellas

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Συνεδρίου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://eastmacedoniathraceforum.gr/