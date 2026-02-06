Αλ. Εξάρχου: Στα «σκαριά» 20ετές deal για προμήθεια LNG από τις ΗΠΑ - Στόχος η ενεργειακή ενίσχυση της ΝΑ Ευρώπης

Ο CEO της Atlantic See LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε στο Reuters ότι η κοινοπραξία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση έως και 15 δισ. κυβικών μέτρων (bcm3) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ ετησίως για 20 χρόνια, προκειμένου να τροφοδοτήσει τη νότια Ευρώπη.

Οι διαπραγματεύσεις της Atlantic See LNG Trade, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού προμηθευτή φυσικού αερίου ΔΕΠΑ και του κατασκευαστικού ομίλου Aktor, πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως διαμετακομιστικής οδού για το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη και η ήπειρος προετοιμάζεται να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για τη μακροπρόθεσμη προμήθεια LNG και αυξάνοντας την πίεση στις κυβερνήσεις να αποφύγουν την έλλειψη εφοδιασμού.

«Αν η Ευρώπη δεν θέλει να γίνει και πάλι όμηρος του φυσικού αερίου, πρέπει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες... για να εξασφαλίσει ισορροπία στο μέλλον και διαθεσιμότητα φυσικού αερίου σε λογικές τιμές», υπογράμμισε ο κ. Εξάρχου.

Η Atlantic Sea LNG Trade, η οποία εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ελλάδα και το πωλεί στην Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία, στοχεύει να οριστικοποιήσει μια συμφωνία κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου, ανέφερε.

«Τώρα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να διαπραγματευτούμε τις τιμές για το μέλλον», δήλωσε ο κ. Εξάρχου, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές ενδέχεται να είναι «σημαντικά υψηλότερες» στο μέλλον λόγω των πιο περιορισμένων αγορών μετά το 2030, όταν η διαθέσιμη προσφορά ενδέχεται να μην καλύπτει τη ζήτηση.

Η εταιρεία διαπραγματεύεται μακροπρόθεσμες συμφωνίες με προμηθευτές των ΗΠΑ και διεξάγει παράλληλες συζητήσεις με πιθανούς αγοραστές σε ολόκληρο τον Κάθετο Διάδρομο, μια διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα μέσω της Κεντρικής Ευρώπης και της Ουκρανίας. Αυτοί οι πιθανοί αγοραστές βρίσκονται στην Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία, την Αυστρία και ενδεχομένως την Ουκρανία, ανέφερε.

«Βλέπουμε σοβαρή ζήτηση στην κατανάλωση των καταναλωτών στο Βορρά (του διαδρόμου). Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Μολδαβία η κατανάλωση φυσικού αερίου από τους καταναλωτές είναι πολύ υψηλή, ενώ η βιομηχανική κατανάλωση είναι μεγαλύτερη όσο προχωράμε προς το Νότο», είπε ο κ. Εξάρχου.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, η Atlantic Sea LNG Trade υπέγραψε την πρώτη της σύμβαση για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) με την Ουκρανία, με προγραμματισμένη παράδοση φορτίου τον Μάρτιο μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβιθούσας στην Ελλάδα και στη συνέχεια προς την ουκρανική εταιρεία ενέργειας Naftogaz μέσω της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας.