ΑΔΜΗΕ: Νέα δεδομένα στις ηλ. διασυνδέσεις - Στα 3,7 δισ. το καθαρό όφελος για τους καταναλωτές

Σε αναθεώρηση του κόστους αλλά και των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης σημαντικών έργων ανάπτυξης του εθνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προχωρεί ο ΑΔΜΗΕ.

O Διαχειριστής αναπροσαρμόζει τις διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, των νησιών του Βορείου Αιγαίου και της δεύτερης γραμμής Ελλάδας – Ιταλίας. Οι αλλαγές αποτυπώνονται στα συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε στο πλαίσιο του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2025-2034, το οποίο τελεί υπό διαβούλευση στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Το όφελος για τους καταναλωτές: Πάνω από 1 δισ. ευρώ ετησίως μετά το 2031

Παρά τις αυξήσεις στα κόστη, η συνολική αποτίμηση για την οικονομία και τα νοικοκυριά παραμένει θετική. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις, η σταδιακή ολοκλήρωση των νησιωτικών διασυνδέσεων θα περιορίσει δραστικά τα ποσά που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), μέσω των οποίων εξισώνεται το κόστος ηλεκτροδότησης νησιών και ηπειρωτικής χώρας.

Η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 509 εκατ. ευρώ ήδη από το 2026, χάρη στα έργα σε Κρήτη και Κυκλάδες, και θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ ετησίως από το 2031, όταν θα έχουν διασυνδεθεί όλα τα μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα.

Το «καθαρό» όφελος, δηλαδή το ισοζύγιο μεταξύ της μείωσης των ΥΚΩ και της αύξησης των χρεώσεων χρήσης συστήματος για την απόσβεση των επενδύσεων, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από 296 εκατ. ευρώ το 2026 και θα φθάσει τα 708 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Σε ορίζοντα περιόδου, το σωρευτικό καθαρό όφελος αγγίζει τα 3,7 δισ. ευρώ.

Δωδεκάνησα: Μεταφορά προς το 2030

Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων μετατίθεται για το 2030, έναν χρόνο αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Το κόστος του έργου αναθεωρείται στα 2,957 δισ. ευρώ, από 2,048 δισ. ευρώ.

Καθοριστικός παράγοντας υπήρξε ο άγονος διαγωνισμός για το τμήμα Κόρινθος – Κως, καθώς οι οικονομικές προσφορές δεν ανταποκρίνονταν στα δεδομένα της αγοράς καλωδίων υψηλής τάσης. Η εκτίναξη της διεθνούς ζήτησης έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις, συμπαρασύροντας συνολικά τα μεγάλα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Διαχειριστής προετοιμάζει νέο διαγωνισμό, διευρύνοντας το τεχνικό πεδίο ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότεροι κατασκευαστές, με δυνατότητα υποβολής προσφορών είτε για τεχνολογία 320 kV είτε 525 kV. Στόχος είναι να μη χαθεί το κρίσιμο «παράθυρο» ένταξης του έργου στο παραγωγικό πρόγραμμα των διεθνών ομίλων που κατασκευάζουν υποβρύχια καλώδια – στοιχείο που επηρεάζει άμεσα τον χρόνο υλοποίησης.

Βόρειο Αιγαίο: Νέα όδευση και περιβαλλοντικές εγκρίσεις

Ανάλογη μετατόπιση καταγράφεται και για τη διασύνδεση των νησιών του ΒΑ Αιγαίου, η οποία πλέον τοποθετείται χρονικά στο 2030, με προϋπολογισμό 1,425 δισ. ευρώ έναντι 1,246 δισ. ευρώ.

Η καθυστέρηση αποδίδεται κυρίως στον χρόνο έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα Νέα Σάντα – Δυτική Λέσβος, αλλά και στην ανάγκη αλλαγής της θέσης προσαιγιάλωσης στη Λέσβο, λόγω γειτνίασης με στρατιωτική εγκατάσταση. Παράλληλα, η παρουσία αδειοδοτημένων ή υπό αδειοδότηση αιολικών πάρκων στη Θράκη επέβαλε νέα χάραξη της διαδρομής, ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις με μελλοντικές ενεργειακές υποδομές.

Οι τεχνικές αυτές τροποποιήσεις σήμαιναν επικαιροποίηση μελετών και πρόσθετο χρόνο ωρίμανσης.

Δεύτερη διασύνδεση Ελλάδα – Ιταλία: Στα 950 εκατ. ευρώ

Η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας μετατίθεται για το 2033 (από το 2031), με τον προϋπολογισμό να αναπροσαρμόζεται στα 950 εκατ. ευρώ από 608 εκατ. ευρώ.

Το έργο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της διασυνοριακής ικανότητας μεταφοράς και τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιβάλλον αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ.

Η χρηματοδότηση και το «μαξιλάρι» του 1 δισ. ευρώ

Στην εξίσωση προστίθεται και η χρηματοδοτική διάσταση. Υπενθυμίζεται ότι ΑΔΜΗΕ έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με στόχο την άντληση 1 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια αυτά προορίζονται να στηρίξουν το επενδυτικό πρόγραμμα και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη εξέλιξη των έργων.

Το κουμπί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει «πατηθεί», ωστόσο,σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που αναμένουν τους διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων, οι διαδικασίες για τη συμμετοχή των μετόχων στην καταβολή των κεφαλαίων καθυστερούν,