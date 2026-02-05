ΑΔΜΗΕ: Κλείδωσε η αύξηση κεφαλαίου - Ξεκινά η διαδικασία χωρίς την είσοδο νέων επενδυτών

Με το πράσινο φως της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ, μια κίνηση που θεωρείται κομβικής σημασίας για τη συνέχεια του επενδυτικού και αναπτυξιακού του σχεδιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Διαχειριστή έλαβε τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για την κεφαλαιακή ενίσχυση που θα λειτουργήσει ως καταλύτης για έργα εθνικής και στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΜΚ, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα γίνει χωρίς την είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό σχήμα του ΑΔΜΗΕ, καθώς στόχος είναι ο στρατηγικής σημασίας οργανισμός να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Επομένως τα κεφάλαια θα εισφερθούν από τους σημερινούς μετόχους, δηλαδή την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (51%), την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25%) και την κινεζική State Grid (24%).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, επόμενο βήμα αποτελεί η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει την ΑΜΚ.

Η αύξηση κεφαλαίου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό χρηματοδότησης του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ έως το 2030, με προοπτική να φτάσουν τα 7,5 δισ. ευρώ έως το 2034. Τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα καλύψουν μέρος αυτού του φιλόδοξου πλάνου, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του Διαχειριστή και επιτρέποντας την απρόσκοπτη υλοποίηση ώριμων έργων υποδομής, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος αυξάνονται ραγδαία.

Η εκκίνηση της διαδικασίας της ΑΜΚ θεωρείται καθοριστική, καθώς ξεκλειδώνει τραπεζικές πηγές χρηματοδότησης και επιτρέπει στον ΑΔΜΗΕ να τηρήσει τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα του επενδυτικού του προγράμματος. Χωρίς την κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση, ο Διαχειριστής θα κινδύνευε να βρεθεί αντιμέτωπος με λειτουργικούς περιορισμούς, αλλά και με καθυστερήσεις ή ακόμη και αναστολή κρίσιμων έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται έντεκα επενδύσεις μεγάλης κλίμακας έως το 2034. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι εγχώριες διασυνδέσεις, με κορυφαίο έργο τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων, προϋπολογισμού 2,8 δισ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029, ενώ ήδη έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα υποβρύχια καλώδια Κορίνθου – Κω. Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα τοποθετείται και η διασύνδεση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με συνολικό κόστος 1,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η τέταρτη και τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, που αφορά τη Σαντορίνη, τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο.

Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί και στο έργο της Κρήτης, καθώς έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη διασύνδεση Ηρακλείου – Αττικής, με εκκρεμότητα την κατασκευή της γραμμής Χανιά – Ηράκλειο. Την ίδια στιγμή, προχωρούν κρίσιμες παρεμβάσεις στο ηπειρωτικό σύστημα, όπως η ολοκλήρωση του ανατολικού διαδρόμου Πελοποννήσου και έργα αναβάθμισης και κατασκευής Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης, συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ.

Στο διεθνές σκέλος, ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει την ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων με Ιταλία, Αλβανία και Τουρκία, μέσω δεύτερων γραμμών συνολικού κόστους 1 δισ. ευρώ, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης την περίοδο 2031-2033. Παράλληλα, δύο εμβληματικά projects αναβαθμίζουν τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας στον ενεργειακό χάρτη: η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο, προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ, στην οποία ο ΑΔΜΗΕ παρέχει τεχνική υποστήριξη, και η διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία, για την οποία έχει συσταθεί ειδική θυγατρική με τη National Grid της χώρας.

Σημαντική ώθηση στον χρηματοδοτικό σχεδιασμό δίνει και η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόσφατα, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, ανέφερε ότι από το συνολικό πρόγραμμα στήριξης των ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων, ο ΑΔΜΗΕ αναμένεται να λάβει περίπου 1 δισ. ευρώ για την υλοποίηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει δρομολογήσει.