Θετικά πρόσημα για το πετρέλαιο, με το Brent προς ισχυρά κέρδη για την εβδομάδα

Μικρή άνοδο σημειώνουν για την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, με τον «μαύρο χρυσό» να κινείται προς το κλείσιμο μιας εβδομάδας με μεγάλα κέρδη που χαρακτηρίστηκε από τις εξελίξεις για την Ουκρανία.

Μετά τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Οκτωβρίου- κέρδιζαν 0,1% στα 67,7 δολάρια ανά βαρέλι, με άνοδο 2,8% σε επίπεδο εβδομάδας.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- ενισχύονταν 0,13% στα 63,6 δολάρια ανά βαρέλι, κινούμενε προς κέρδη 1,1% σε επίπεδο εβδομάδας.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ κέρδιζν 0,1% στα 33,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κινούμενε προς ενίσχυση άνω του 3% σε επίπεδο εβδομάδας.

Στο επίκεντρο της προσοχής παραμένουν τα συμβάντα γύρω από την ουκρανική κρίση, με τον πόλεμο της Ρωσίας στην ανατολική Ευρώπη να μαίνεται εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια.

Το πετρέλαιο έλαβε στήριξη από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, καθώς δεν φαίνεται πως μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μια συνάντηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για το πετρέλαιο, αυτό «μεταφράζεται» στο ότι οι ενεργειακές κυρώσεις της Δύσης στη ρωσική ενέργεια θα παραμείνουν σε ισχύ, «στερώντας» παραγωγή από την παγκόσμια αγορά και αυξάνοντας τη ζήτηση.

Εξάλλου, οι αναλυτές αναμένουν τα όσα θα ειπωθούν μέχρι το Σάββατο στο μεγάλο συνέδριο του Τζάκσον Χολ στις ΗΠΑ, όπου οι ισχυρότεροι κεντρικές τραπεζίτες στον κόσμο θα συζητήσουν για τις εξελίξεις στη νομισματική πολιτική.

Η μείωση των επιτοκίων μπορεί να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και να αυξήσει τη ζήτηση πετρελαίου, «οδηγώντας» προς τα πάνω τις τιμές.