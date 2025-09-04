Συνεχίζει την πτωτική του πορεία το πετρέλαιο ενόψει της συνάντησης του ΟΠΕΚ+ την Κυριακή

Με απώλειες συνεχίζει να κινείται το πετρέλαιο και την Πέμπτη, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία άνω του 2% της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές και οι έμποροι προσβλέπουν στη συνάντηση του ΟΠΕΚ+ το Σαββατοκύριακο, όπου οι παραγωγοί αναμένεται να εξετάσουν μια νέα αύξηση των στόχων παραγωγής.

Συγκεκριμένα, η τιμή Brent έχανε 0,64% στα 66,96 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού υποχωρούσαν κατά 0,66% στα 63,31 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα μέλη του ΟΠΕΚ+ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της παραγωγής τον Οκτώβριο σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις, όπως ανέφεραν στο Reuters, καθώς επιδιώκουν να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς.

«Το αργό πετρέλαιο Brent δέχτηκε εκ νέου πιέσεις, καθώς ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει περισσότερα βαρέλια (το τέταρτο τρίμηνο). Εάν προχωρήσει, αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει το αναμενόμενο πλεόνασμα, ιδίως κατά τη διάρκεια της περιόδου χαμηλής ζήτησης», ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ Research σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Ο ΟΠΕΚ+ είχε ήδη συμφωνήσει να αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, επιπλέον της αύξησης της ποσόστωσης κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τους τελευταίους μήνες, παρά την επιτάχυνση της αύξησης της παραγωγής, οι τιμές του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή παρέμειναν οι υψηλότερες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό οδήγησε τη Σαουδική Αραβία και άλλα μέλη του ΟΠΕΚ να αυξήσουν την παραγωγή, σύμφωνα με έκθεση της Haitong Securities.

Ένας άλλος παράγοντας που πιθανώς οδήγησε τον ΟΠΕΚ+ στην απόφαση να αυξήσει τις ποσοστώσεις από τον Απρίλιο είναι η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, ανέφερε σε σημείωμά του ο Vivek Dhar, αναλυτής της Commonwealth Bank of Australia.

Αυτό σημαίνει ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent είναι πιθανό να πέσουν στα επίπεδα των 60-65 δολαρίων, κάτι που θα ωθήσει το WTI στην περιοχή των 50-60 δολαρίων, γεγονός που θα αμφισβητήσει την οικονομική βιωσιμότητα της αύξησης της προσφοράς σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Από την άλλη το φυσικό αέριο κερδίζει 0,21% στα 32,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα.