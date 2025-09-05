Σε καθοδική τροχιά το πετρέλαιο με φόντο τις προσδοκίες για αυξημένη προσφορά

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση την Παρασκευή, με την εβδομάδα να καταγράφει απώλειες για πρώτη φορά σε διάστημα τριών, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για την προσφορά και μια απρόσμενη αύξηση των αποθεμάτων αμερικανικού αργού εντείνει τις ανησυχίες για τη ζήτηση.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχωρεί κατά 0,09%, στα 66,93 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται πτωτικά κατά 0,14%, στα 63,39 δολάρια ανά βαρέλι.

Μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, το Brent καταγράφει πτώση 1,78% και το WTI 1%.

Το αργό παραμένει υπό πίεση λόγω ανησυχιών για την αυξανόμενη προσφορά από τον ΟΠΕΚ+, έγραψαν οι αναλυτές της ANZ σε σημείωμά τους την Παρασκευή.

Το Reuters ανέφερε την Τετάρτη ότι οκτώ μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και σύμμαχοι όπως η Ρωσία – γνωστοί μαζί ως ΟΠΕΚ+ – θα εξετάσουν περαιτέρω αύξηση της παραγωγής τον Οκτώβριο σε συνάντηση την Κυριακή, επικαλούμενο δύο πηγές εξοικειωμένες με τις συζητήσεις.

Μια νέα αύξηση θα σήμαινε ότι ο ΟΠΕΚ+, που αντλεί περίπου το μισό του πετρελαίου παγκοσμίως, θα ξεκινούσε την αποκατάσταση ενός δεύτερου στρώματος περικοπών παραγωγής περίπου 1,65 εκατ. βαρελιών ανά ημέρα, ή 1,6% της παγκόσμιας ζήτησης, περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Παράλληλα, τα αποθέματα αμερικανικού αργού αυξήθηκαν κατά 2,4 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα καθώς τα διυλιστήρια εισήλθαν στην περίοδο συντήρησης, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, συγκριτικά με τις προσδοκίες σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση 2 εκατ. βαρελιών.

Η ισχυρή ζήτηση στον τομέα της διύλισης αποτέλεσε βασικό στήριγμα για τις τιμές τους τελευταίους μήνες, σημείωσαν οι αναλυτές της BMI σε έκθεσή τους, αλλά τα περιθώρια διύλισης πιθανόν θα πιεστούν τους επόμενους μήνες καθώς η παγκόσμια αύξηση της ζήτησης επιβραδύνεται και τα διυλιστήρια προχωρούν σε συντήρηση.

Αυτό, με τη σειρά του, θα μειώσει τη διύλιση, μειώνοντας την ανάγκη για αργό, επισήμαναν οι αναλυτές της BMI.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι προσφοράς συνεχίζουν να βαραίνουν την αγορά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οποιαδήποτε μείωση των ρωσικών εξαγωγών αργού ή άλλες διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν να ωθήσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου υψηλότερα.

Από την άλλη, το φυσικό αέριο σημειώνει άνοδο 1.4% στα 32,56 ευρώ ανά μεγαβατώρα.